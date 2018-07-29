彭于晏帥扮「古裝霸道總裁」 三大撩妹金句不中招也難

2018年07月29日 17:06 中時 林淑娟

彭于晏劇中狂撩劉詩詩。（中天）

胡歌、劉詩詩。（中天）

胡歌、劉詩詩。（中天）

中天綜合台每週一至週五晚間8時現正播出由林心如、袁弘主演的古裝經典鉅作《秀麗江山長歌行》，劇情已進入尾聲高潮，8月6日起即將由劉詩詩、彭于晏、胡歌領銜主演的好戲《風中奇緣》接檔，彭于晏與胡歌兩大男神劇中爭奪女主角劉詩詩飾演的莘月，相繼祭出各種「撩妹語錄」，撩得劉詩詩左右為難。

彭于晏劇中飾演驍勇善戰的大將軍衛無忌，在戰場上英姿勃發、戰功彪炳，但一遇到由劉詩詩飾演的女主角莘月，立馬變身癡情溫柔男，若說韓劇現在有「霸氣副會長」當道，彭于晏這位「古裝霸道總裁」更是不圈粉也難。有網友大讚衛無忌這角色根本集結「道明寺的霸道、陳在天的痞、李大仁的貼心、蘭陵王的戰鬥力、溫太醫的守候」，完美到無可挑剔、帥到沒有朋友。

劇中衛無忌面對莘月將整顆心都懸在胡歌飾演的九爺身上時，使出渾身解數猛追求她，左一句「妳冷著臉的樣子，更讓我的心愈發癢癢」、右一句「我就喜歡這樣的妳，如果這是病，我願意天天生這種病」，最後再來一句「其實我是個戒心很重的人，惟獨只有對妳，我從不曾設防」，三大撩妹金句一步步突破莘月的心防，堪稱史上最會撩妹的大將軍。

以《瑯琊榜》梅長蘇再創事業巔峰的胡歌，在《風中奇緣》中飾演天生殘疾的商人九爺，只能靠著輪椅與拐杖行動，體弱卻不陰柔的形象、且談吐與行為又不失男子氣度與風骨，束起髮髻、淺色長袍的造型、溫文有禮的說話語調，與《瑯琊榜》中的梅長蘇相似度達九成。胡歌劇中細心照顧劉詩詩，卻又因自卑心作祟始終無法接受對方的告白，但每次溫柔的拒絕也是撩得劉詩詩難以抵擋，「我以為辜負妳是為了妳好，沒想到卻把妳傷得更深」、「因為妳太好了，好得讓我自慚形穢，我惟恐這輩子給不了妳幸福」，撩妹語錄一發接一發，讓夾在彭于晏與胡歌之間的劉詩詩，做任何選擇都很虐心。

《風中奇緣》劇情改編自曾創作《步步驚心》一炮而紅的作家桐華作品《大漠謠》，品質與選角皆是一時之選，大咖雲集。本劇被評為劉詩詩繼《步步驚心》「若曦」一角後最能「超越劉詩詩」的佳作。

(中時 )