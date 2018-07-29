批柯P態度消極 丁守中：市長辯論不容任何迴避

2018年07月29日 17:10 中時電子報 綜合報導

台北市長選情激烈，國民黨台北市長參選人丁守中提出針對都市更新、社會住宅、老年福利、托兒育幼、創新創業、招商引資六大面向進行六場公開電視辯論的主張，但遭台北市長柯文哲消極以對。丁守中今天強調，民主選舉政策辯論是必有的過程，不容任何迴避。同時只有透過電視辯論，才能把柯文哲打回原形，徹底拆穿一個只會做秀不會做事，讓台北競爭力大幅衰退的無能原形。

丁守中今天對媒體做了以上表示。他也批評，柯文哲宣稱他的執行力高，事實上，他只有做秀抄襲的能力，毫無執行力。否則在他家門口一百多公尺的東門市場，柯文哲不可能視而不見，讓這座70年的老舊市場都沒有改建。

丁守中也說，一如媒體報導，廣大市民因為陸續發生鄭捷案等多起捷運隨機攻擊案件，擔憂捷運車廂監視器才30萬畫素，老舊不堪，要求立即更換，結果柯市府雖然要換，居然要九年才能全部換完？市民對柯文哲執行力的評價可見一斑。

他強調，做市長一定要針對城市有長遠的規劃，不能只是即興式的、文抄公式的、反射式的施政。柯文哲只有做秀的能力，毫無執行力。第一果菜市場漁市場，耗資140億，耗時七年這麼大的市政計劃，竟然連法定環評都忘了做，「這根本已是昏庸無能」。

丁守中今天一早與內湖南港市議員參選人李明賢、游淑慧、新北市議員參選人葉元之、立法委員柯志恩等人在內湖湖光市場舉辦「反空汙、反核食、守護健康，連署公投一起來」公投連署活動，獲得民眾熱烈響應，並對媒體作了以上表示。

(中時電子報)