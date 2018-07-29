抗伊朗！卡達斥550億升級美在中東核心基地

美軍部署B-1B戰略轟炸機到卡達烏代德空軍基地，支持各種作戰行動。(圖/DVIDS)

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中時電子報

美國自從退出伊朗核協議以後，恢復對其制裁，美伊兩國關係就越來越緊繃。值此敏感時機，卡達日前宣布將斥巨資18億美元(約新台幣550億元)，升級美國在中東最大的烏代德空軍基地(Al-Udeid Air Base)。

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根據美國《星條旗報》(Stars and Stripes)報導，卡達國防部長Khaled Mohammed al-Attiyah日前接受採訪時表示，即將擴建可以容納大約1萬名美軍，包括200名軍官的烏代德空軍基地。

這個基地擁有重要的戰略地位，過去美國在對敘利亞和伊拉克的恐怖組織伊斯蘭國(IS)發動空襲時，烏代德空軍基地就發揮了核心的作用，可以說是美國的聯合空中作戰中心。

因此，日前卡達宣布想要購買S-400防空系統時，觸怒了美國就是因為這套系統可能嚴重威脅到美軍在中東的核心機密。

卡達自上世紀90年代開始，迅速擴大與美國的軍事關係，並建造了烏代德空軍基地供美國使用。2003年，美軍一舉將空中作戰中心從沙烏地阿拉伯搬遷到卡達。但卡達最終希望美國能夠宣布永久駐軍在烏代德基地。

1990年，卡達花費了11億美元建造烏代德基地，其後又歷經幾次修建，總共才花費5億美元。但這次擴建卻砸下巨資18億美元，相當驚人。卡達大手筆的升級計畫引發外界諸多揣測，紛紛認為是針對伊朗而來。

(中時電子報)

文章來源：Qatar plans $1.8 billion in improvements to air base used by US military

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