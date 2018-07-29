犒賞老爸！北投大地酒店「超級爸憩」活動8／1開跑

選擇「超級爸憩」住房專案，可免費升等入住「楓林客房」乙晚，享受專屬靜謐時光。（圖片提供／大地酒店）

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體貼老爸辛勞，與爸爸一同入住酒店共享天倫之樂。（圖片提供／大地酒店）
館內「輕SPA療程」讓老爸身心靈都放鬆。（圖片提供／大地酒店）
爸爸節限定款「超級爸憩高粱咖啡蛋糕」，造型十分吸睛。（圖片提供／大地酒店）

迎接爸爸節，大地酒店「超級爸憩」系列活動開跑，「爸憩」取自「霸氣」諧音，孝順子女慰勞辛勞老爸，一起來北投度假享受饕餮美饌。

大地酒店自8月1日至31日期間，凡前來「奇岩一號川湘料理」、「喜歡廳西餐廳」和「月兒彎彎涮涮鍋」用餐，憑發票可參加餐飲折扣抽獎，旅客換上超人造型披風，手持趣味標語拍照打卡並上傳個人臉書，有機會獲得餐飲9折券、月兒彎彎雪花牛或松阪豬招待券等。

同步推出「超級爸憩」住房專案，住房免費升等「楓林客房」乙晚，加贈市價1800元「輕SPA療程」，可在30分鐘課程放鬆身心，體驗前所未有舒暢感，晚間可在活水區欣賞池畔星空電影院、大眾風呂和活水區設施，清晨陽光輕灑房內，館內喜歡廳早餐更提供氣泡酒喝到飽服務，慰勞辛苦老爸。

喜愛甜食饕客不可錯過「超級爸憩高粱咖啡蛋糕」，主廚以成熟男性霸氣形象為靈感，使用咖啡海綿蛋糕為基底，加入58度高粱和桂圓製作幕斯，外層淋上巧克力鏡面，搭配巧克力跑車、吊帶褲等裝飾。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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