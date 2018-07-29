無軌電車改電動車 陸株州中車為紐西蘭省4億元

2018年07月29日 18:18 旺報 李鋅銅

紐西蘭60輛原本將退休報廢的無軌電車，經過大陸株洲中車時代電動汽車公司改造後，首輛車已改造完成，將成為負責城市交通運輸的電動客車，全部60輛車將在今年底全部完成改造投入營運。改造後的純電動客車至少可以延長使用6到7年，為威靈頓政府節省近億元（人民幣)，約合新台幣4億元。

在紐西蘭威靈頓，無軌電車是主要的城市公共交通工具之一。2016年，60台無軌電車因使用年限到期，面臨退休。考慮到購置新車成本較高，當地政府決定對舊車進行升級改造，最早交給美國一家公司，但兩年多並未改造成功。今年4月，大陸中車電動和對方展開合作。

接到紐西蘭訂單後，技術團隊結合當地現況，提出將這批14公尺三軸無軌電車改造為純電動汽車的方案。改造後的車輛拆除了「受電弓」，並加裝電池組，使車輛行駛不再被電纜線限制。技術團隊還將原車整個高壓系統進行換裝，更換了儀錶台，為車輛量身定製的充電體系和配套建設的充電設施，確保車輛能正常營運。首台無軌電車只用了3個月便完成改造工作並上線營運。

「無軌電車的改造並不像傳統車輛改裝那麼簡單，完全是一次『大換血』」。中車電動紐西蘭技術項目經理黃一峰表示，這次車輛改造的難點是需保留其傳統的低壓電器，如車內外燈飾、殘疾人踏板、車門開關等，更重要的是「我們把它的電驅系統換成了中車電動最先進的『T』動力，等於給車輛加裝了強大的『心臟』，可以為車輛提供強勁的動力和控制能力。」

改造後的車輛最高時速達到72公里，最大爬坡度為25%，爬坡速度達到時速25公里，在19%的坡度上能以35公里時速穩定上坡。新車各項指標性能均超原車輛，但成本僅為無軌電車的三分之一。傳統的14公尺三軸車，車身很重，油耗會比兩軸車高出30%，經過測試，車輛將完全滿足紐西蘭任何路況。

看著改造後的電動客車，紐西蘭NZ BUS公司總經理Zane Fulljames興奮地說：「真的很驚訝，這麼短的時間，你們居然讓威靈頓退休的無軌電車重獲新生」。

(旺報 )