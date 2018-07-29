貿易戰尋盟友制陸　美欲拉攏墨西哥逼加拿大低頭

2018年07月29日 17:40 中時 施施

加拿大、墨西哥及美國簽訂的《北美自由貿易協定》(NAFTA)，因美國總統川普一再威脅退出，早已搖搖欲墜。美國繼拉攏歐盟聯手對付中國大陸後，表明下一步要與加墨2個鄰國達成共識。不過，美國打算拉攏墨西哥聯手向加拿大施壓，引起加國警惕，一再強調要三方同意才可以達成新的協議。

墨西哥經濟部長瓜哈爾多表示，雙方已同意目標是下月達成框架協議，並稱與美國貿易代表萊海澤間有具建設性且正面的對話。加拿大外長方慧蘭強調，任何協議都應經過三方同意，墨西哥也承諾不會把加拿大排除在外。墨加2國一再聲明，反對美國提出的「日落條款」，即每5年更新一次協議內容。

川普一直批評NAFTA對美國不公。儘管墨西哥一再承諾不會與美國私下達成協定，加拿大方面發現，美國希望與墨西哥聯手，再向加國施壓。萊海澤日前向美國眾議員表示，加拿大作出的讓步不及美墨兩國，只要與墨西哥談得攏，加拿大就會妥協。加國對美國態度有所保留，加國國際貿易部長卡爾邀請多國商務部長，10月到訪當地談世界貿易組織（WTO）前景，中美均不在受邀之列。

川普與歐盟日前達成貿易戰停火協議，美國《紐約客》雜誌評論，川普突然與歐盟聯手，是因為發現需要盟友支持，才有足夠力量向中國大陸施壓，國內農業州分受貿易戰衝擊，也讓川普不得不改變策略。評論認為，若美歐長期合作，大陸可能讓步，但短期內歐盟也不見得會進口更多美國產品。

(中時 )