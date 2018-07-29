瓊斯盃女籃》遭紐西蘭逆轉讓出冠軍 「櫻花妹」輸得不甘心

紐西蘭隊克服雙位數落後，在第4節超前比數，辛苦收下第40屆瓊斯盃籃球賽女子組冠軍。（中華籃協提供）

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中時電子報
／新北報導

第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組今天進入最後一天賽程，賽前都是4連勝的日本隊和紐西蘭隊過招，決定今年瓊斯盃女子組冠軍誰屬，上半場進攻出色的日本隊，在第4節火力大幅下降，最終紐西蘭85：74逆轉勝，帶走冠軍。

紐西蘭蓋伊（Guy Molloy）表示，球隊在瓊斯盃之前沒有太多時間訓練，僅上週到日本移地訓練、和日本國家一隊打了兩場比賽，雖然在不清楚對手實力的情況下都是大輸，但球隊也學得很快，掌握了日本球員的一些特性，並能在今天運用上。

蓋伊還說，前兩場比賽紐西蘭隊也是上半場表現不佳，對於這點他也很苦惱，所幸球隊擁有優秀球員，努力跟上比賽節奏，並發揮身材優勢，才能扭轉局勢。

日本隊篠崎澪（右）為球隊攻下20分，可惜日本隊無法保持領先到比賽終了，遭到紐西蘭逆轉、屈居第40屆瓊斯盃籃球賽女子組亞軍。（中華籃協提供）

這場比賽為日本隊攻下全隊最高20分的篠崎澪賽後說：「一開始球隊打出屬於我們的日式球風、掌握比賽，可惜第3節被對方把節奏帶走，沒能好好發揮，遭到逆轉而輸掉比賽，非常不甘心。」

此役上半場日本隊的進攻相當有效率，兩分球命中率高達86.4％，46：35、帶著11分領先進入下半場；不過下半場紐西蘭展開反擊，命中率有所提升，並利用身材優勢，特別是第4節讓日本隊命中率下滑，一開始一度出現7投僅1中的低迷表現，紐西蘭靠著12：2攻勢超前，就此邁向勝利。

(中時電子報)

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