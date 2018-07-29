4300對親子齊聚！今盛大舉行「15屆亞尼克寫生比賽－親子野餐日」

2018年07月29日 18:22 中時 徐力剛

亞尼克董事長吳宗恩（圖中）身體力行，與家人一同參與活動。（圖片提供／亞尼克）

父親節限定「黑騎士」造型蛋糕，售價690元／6吋。（圖片提供／亞尼克）

造型款蛋糕「歐多桑的笑顏」，售價720元／6吋。（圖片提供／亞尼克）

親子相聚共享天倫時光，正是家庭圓滿時。今日不畏天氣炎熱，在大安森林公園舉辦「第15屆亞尼克寫生比賽－親子野餐日」，吸引超過4300對親子報名參加，洋溢青春幸福氛圍。

連鎖烘焙業者亞尼克秉持「分享，讓心融化」精神，連續15年舉辦「寫生比賽－親子野餐日」活動，希望藉此增加家長與孩童相聚時光，增加家庭凝聚力，現場免費提供亞尼克蛋糕讓親子歡樂野餐及活力舞台活動等。

亞尼克董事長吳宗恩表示，「亞尼克寫生比賽」已連續舉辦多年，希望將親子陪伴重要性分享給每個家庭，讓關係更加緊密。自己更身體力行，帶著家中孩童參與活動，希望能打造集團向心力，實踐企業內化家庭理念。

針對即將到來爸爸節，亞尼克推出限定版「黑騎士」造型蛋糕，以黑騎士象徵爸爸在家庭的沉穩形象，使用巧克力蛋糕為基底，搭配香甜奶霜及巧克力碎片，內餡夾入酒漬碎櫻桃奶油餡，讓人愈吃愈上癮。另款捲蛋糕「歐多桑的笑顏」，以逗趣造型博得「歐多桑」綻放笑容，造型度百分百。

(中時 )