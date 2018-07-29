《中時晚間快報》菊：扁仍有案在審 無特赦問題

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綜合報導

◎ 菊：扁仍有案在審 無特赦問題

法務部長邱太三卸任後，前總統陳水扁近來動作頻頻，外界關切換上新任法務部長蔡清祥後，是否可能特赦陳水扁？總統府秘書長陳菊日前與外媒茶敘時明確表示，陳水扁目前還有案件在審理，沒有所謂的特赦問題。

◎ 國內爆首例 境外移入茲卡病毒

衛福部疾病管制署今（29）日宣布今年首例境外移入茲卡病毒感染確定病例，個案家住台灣中部的40多歲本國籍女性，目前已經出院，而個案感染國家菲律賓應有流行及感染風險，建議茲卡病毒旅遊疫情升至第二級警示（Alert）。

◎ 陸美貿易戰 美期中選舉結果是關鍵

陸美貿易戰開打至今沒有和解的跡象，局勢反倒不斷升級。美國CNBC頻道日前引述專家分析稱，美國11月的期中選舉將是貿易戰關鍵時間點，選後或將出現轉機。若美國共和黨在選戰中表現出色，守住了國會兩院，大陸或許更快地回到談判桌。

◎ 陳曉東42歲拚第三胎 努力說服太座中

陳曉東28日在南港展覽館舉辦「Planet XT星球」演唱會，他昨首度在台舉辦大型個唱，又唱又跳體力不錯，問42歲的他是否打算再拚一胎？已有兩個寶貝女兒的他坦言「正在說服老婆」，他說：「Baby方面有打算要再加一個，我正在想努力說服老婆，男孩女孩都可以！」昨剛好是陳曉東農曆生日，他以此為生日願望，希望老婆答應。

(中時電子報)

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