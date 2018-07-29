台灣虎航桃園佐賀定期包機今啟航 台日達19條航線

搭乘台虎佐賀定期包機首航的旅客，開心地跟空服員合影。（台灣虎航提供）

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台灣虎航今（29）日歡慶桃園-佐賀定期包機啟航，也是台灣虎航飛往日本九州的第二個航點，台虎在日本的航點達到14個，台日往返更達19條航線，是目前提供最多台日往返航班的低成本航空。

因多年前超人氣日本電影《佐賀的超級阿嬤》引發話題而在台灣打開知名度的佐賀，位處九州地區北部偏西位置，縣內自然景觀豐富，北部有山脈、南部有佐賀平原，四季分明擁有多種的花卉，此外，佐賀的歷史也十分悠久，在當地能體驗到不同的人文景觀及濃厚的人情味。再搭配桃園或高雄-福岡航線不同點進出安排，可望提供民眾更省時多元的玩樂北九州旅遊方式。

而所有搭乘台灣虎航桃園-佐賀IT8246定期包機首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，現場也將有虎寶虎妞手持首航紀念拍照相框與旅客進行互動拍照，佐賀國際機場吉祥物「むっぴー(muppi)」也會於佐賀國際機場迎接首航旅客並贈送精美紀念品。

為慶祝桃園-佐賀定期包機航線開航，台灣虎航董事長張鴻鐘、佐賀知事山口祥義一同出席於佐賀國際機場舉辦首航儀式，期許能藉由航線開通促進未來兩地旅客之頻繁往來。佐賀機場也特別舉辦了「台灣虎航兒童繪畫比賽」，募集了近40組參賽作品，最後由張鴻鐘選出第一等獎，並首航儀式現場進行頒獎典禮。

桃園-佐賀定期包機航線開航初期，每周營運二班，分別是周四及周日，去程航班編號IT8246上午7時自桃園機場起飛，（周日為上午8:時05分自桃園機場起飛)；回程航班編號IT8247上午11時25分自佐賀機場起飛（周日為中午12時30分自佐賀機場起飛）。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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