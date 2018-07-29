蔡英文嗆馬自我檢討 網友怒轟：卸責、真廢

2018年07月29日 18:42 中時電子報 丁世傑

蔡英文總統28日赴新竹縣輔選，嗆國民黨「過去曾經執政的人，不知反省，還以過來人身分冷嘲熱諷。」「過去執政的人，應把過去的（經濟）數據拿出來比一比，自我檢討一下。」對此，PTT網友怒轟蔡政府，「完全執政、完全推卸」、「自我感覺良好」、「真的很廢」「可悲」！

前總統馬英九日前成立基金會，馬致詞時表示「「現在的執政黨將國家駛離航道，往黑暗風暴的暗礁前進，因此成立基金會，要讓國家朝正確方向發展。」

而蔡英文28日赴新竹縣輔選，火力全開，炮轟國民黨。根據三立新聞網報導，蔡英文指出，「過去曾經執政的人，不知反省，還以過來人身分冷嘲熱諷」，也表示，「要提醒那些過去曾經執政，卻不知反省，還在冷嘲熱諷的人，台灣今天的改革之所以困難，原因只有一個，就是過去延宕太久，現在大家才需要趕進度，趕得辛苦。」「過去執政的人，應把過去的數據拿出來比一比，自我檢討一下。」

對此，馬辦29日下午也做出回應。根據中央社報導，徐巧芯表示，國家方向有沒有偏離，人民最知道，蔡總統如果沒有感覺，可以去問問人民。不過，「要請蔡總統下鄉時，不要封路或是用拒馬擋住民眾，否則恐怕也問不到民眾真實的心聲」。

PTT網友也怒轟蔡英文，「真的很廢，柯一開始也檢討郝，後來就拼市政，蔡到現在還在檢討馬」、「你們出賣勞工才要檢討」、「民進黨是史上最無恥的政黨」、「下臺了還在救援」、「蔡英文除了批評前朝有成績還有什麼成績」、「我以為現在還是馬英九執政咧」、「當然是批評別人來轉移執政超爛的焦點」、「推托可以推成這樣也真的厚臉皮」！

(中時電子報)