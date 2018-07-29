蔡政府擋金廈通水典禮害到自己人 羅智強想到一個笑話神比喻

2018年07月29日 18:40 中時電子報 黃麗蓉

由於受台中東亞青運遭停辦影響，蔡政府把原定8月5日舉行的「金門向廈門引水儀式」暫緩。前總統府副秘書長羅智強表示，民進黨的邏輯，讓他想到一個笑話，張三、李四兩個親家在吵架，卻害到自己的女兒！

行政院發言人Kolas今天指出，通水儀式暫緩，的確受到東亞青運事件的影響，政府考量國人的情感與民意，政院也支持陸委會第一時間的評估。不過，考量國人情感與民意，目前只是暫緩儀式，但是水會照通。

羅智強在臉書表示，民進黨的邏輯，讓他想到一個笑話。張三、李四兩個親家在吵架！張三氣不過，一把就把站在旁邊的一個女人拉過來，狠狠揍她一頓。並對李四説：「你惹我不爽，我就打死你的媳婦！」李四傻眼回：「可是，她不是你的女兒嗎？」對此，羅智強不禁酸說：民進黨，高啊！

網友說：「張三說：雖然是我女兒、但不是我親生的、管它去死⋯⋯」、「這樣他才可以到處跟人哭訴有人害死他女兒。」、「民進黨是拿把刀插入自己的大腿，然後問大陸：怎麼樣，你怕了吧？」、「金門若要好，民進黨要倒⋯⋯」、「民進黨從來沒有為人民想過。」

金門網友感慨：「我是金門人，對政府的這種腦殘作為，真是感慨萬千、無言以對，想當初金門大橋初建時，民進黨千方百計阻撓工程單位向大陸租用大型機具，致使大橋建設橫生阻礙，困難重重，數年一晃而逝，金門大橋尚不知何時可以完工，用這樣的態度對待金門，那就別怪金門的民心會離這個台獨黨越來越遠了！」

(中時電子報)