日相安倍力推賭場合法 陸媒：目光盯向中國客

雖然因領土問題與政治爭議讓大陸民間經常抵制赴日旅遊，但風頭一過，日本仍是大陸遊客最喜愛的國外旅遊目的地。圖中是日本熊本縣以傳統舞蹈與和紙燈籠工藝介紹日本文化以吸引陸客前往觀光。（圖／中新社）

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中時電子報
大陸觀光客佔日本的外國觀光客達1/4，是日本旅遊業的主要財源。連被大陸罵慘了的安倍首相都要努力吸引陸客，台灣民進黨政府一心拍日本馬屁卻設法阻擋陸客，實在應該好好學學安倍。圖為大陸赴日旅遊團。（圖／新華社）

日本參議院全體會議20日通過綜合度假區（IR）實施法案，其中百餘條文與博彩業合法有關，因此又被稱為「賭博法案」。陸媒說，分析法案和相關說法，日方設賭場，目光顯然盯向中國遊客。

據中央社報導，日本將在國內開設3處帶有賭場的綜合度假區，7年後可再次討論並修改開設上限，賭場面積不得超過度假村的3%，而賭場經營者除需繳納法人稅，還要向地方自治體繳納賭博收益的30%。

報導說，「IR法案」的通過，意味賭博在日本正式合法化。雖然日本在野黨和民眾大都反對，但是在自民黨以及公明黨執政聯盟多數贊成下，法案仍然通過。

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據報導，日本首相安倍晉三一直是「IR法案」背後的強力推動者，視IR為2020年東京奧運會後的經濟成長支柱，一再強調「IR關乎日本整體經濟成長」、「IR能夠給旅遊、地區振興、創造就業帶來巨大效果，是引領我國成為旅遊發達國家的原動力」。

報導分析，從安倍晉三的表述來看，目前法案將限制日本遊客進入賭場的時間與次數，很明顯地度假村內賭場主要客戶將是外國遊客。

「IR法案」規定，日本人每星期可進入賭場3次，每28天可進入10次，並要付6000日圓（約合新台幣1600元）入場費。對於外國人完全沒有這樣的限制和收費要求。

另據日本國家旅遊局(JNTO)數據，截至今年5月，中國赴日旅遊累計約330萬人次，約占赴日外國遊客總數1/4，而且以年增率20%的幅度快速成長。

陸媒《參考消息》指出，免稅店到店人數方面，中國遊客也拔得頭籌。報導認為，中國遊客對於日本經營者來說，不可忽視。

(中時電子報)

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