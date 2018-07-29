日相安倍力推賭場合法 陸媒：目光盯向中國客

2018年07月29日 18:35 中時電子報 盧伯華

大陸觀光客佔日本的外國觀光客達1/4，是日本旅遊業的主要財源。連被大陸罵慘了的安倍首相都要努力吸引陸客，台灣民進黨政府一心拍日本馬屁卻設法阻擋陸客，實在應該好好學學安倍。圖為大陸赴日旅遊團。（圖／新華社）

日本參議院全體會議20日通過綜合度假區（IR）實施法案，其中百餘條文與博彩業合法有關，因此又被稱為「賭博法案」。陸媒說，分析法案和相關說法，日方設賭場，目光顯然盯向中國遊客。

據中央社報導，日本將在國內開設3處帶有賭場的綜合度假區，7年後可再次討論並修改開設上限，賭場面積不得超過度假村的3%，而賭場經營者除需繳納法人稅，還要向地方自治體繳納賭博收益的30%。

報導說，「IR法案」的通過，意味賭博在日本正式合法化。雖然日本在野黨和民眾大都反對，但是在自民黨以及公明黨執政聯盟多數贊成下，法案仍然通過。

據報導，日本首相安倍晉三一直是「IR法案」背後的強力推動者，視IR為2020年東京奧運會後的經濟成長支柱，一再強調「IR關乎日本整體經濟成長」、「IR能夠給旅遊、地區振興、創造就業帶來巨大效果，是引領我國成為旅遊發達國家的原動力」。

報導分析，從安倍晉三的表述來看，目前法案將限制日本遊客進入賭場的時間與次數，很明顯地度假村內賭場主要客戶將是外國遊客。

「IR法案」規定，日本人每星期可進入賭場3次，每28天可進入10次，並要付6000日圓（約合新台幣1600元）入場費。對於外國人完全沒有這樣的限制和收費要求。

另據日本國家旅遊局(JNTO)數據，截至今年5月，中國赴日旅遊累計約330萬人次，約占赴日外國遊客總數1/4，而且以年增率20%的幅度快速成長。

陸媒《參考消息》指出，免稅店到店人數方面，中國遊客也拔得頭籌。報導認為，中國遊客對於日本經營者來說，不可忽視。

(中時電子報)