海祭最終日！蕭敬騰擔綱壓軸即將嗨爆全場

2018貢寮國際海洋音樂祭29日進入尾聲，美眉們抓住最後一天的尾巴，展現出火辣身材，讓遊客們大飽眼福，也為海祭增色許多。（新北市政府提供）

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美眉自拍。（新北市政府提供）
巨星唱將蕭敬騰所率領的「獅子合唱團」，今晚9時許將在2018貢寮國際海洋音樂祭壓軸登場。（本報資料照）
2018貢寮國際海洋音樂祭進入最後一天尾聲，29日舉辦「世界狂想曲」，眾多搖滾樂團輪番上陣獻唱，吸引大批人潮前來朝聖，氣氛嗨爆全場。（新北市政府提供）
2018貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」，28日晚間由新北市長朱立倫（中）將獎項頒發給得主MAFANA樂團。（新北市政府提供）

陽光、沙灘、比基尼！2018貢寮國際海洋音樂祭邁入最後一天尾聲，29日舉辦「世界狂想曲」，眾多搖滾樂團輪番上陣獻唱，氣氛嗨爆全場，最受矚目的「獅子合唱團」將由巨星蕭敬騰所率領擔當壓軸卡司。新北市觀旅局統計，海祭3天共吸引破50萬的人潮，為第18屆海祭畫下完美的句點。

「海洋獨立音樂大賞」28日晚間由新北市長朱立倫將獎項頒發給得主MAFANA樂團，29日最終場「世界狂想曲」，更邀集來自愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine等國際知名樂團，以及BOXING、董事長樂團、獅子合唱團等超強卡司精采輪番演出。

其中，董事長樂團以最新專輯「祭」拿下今年金曲最佳樂團獎，一出場就氣勢非凡，經典歌曲「仙拼仙」音樂一出，以台灣傳統樂器搭配氣勢磅礡的鼓聲，唱出獨特的台式搖滾。

最後約在晚間9時許，壓軸登場的則是蕭敬騰所率領的獅子合唱團，老蕭將展現渾厚又具有爆發力的歌聲，將為期3天的海祭盛事完美落幕。

「透過海祭所帶來的新成就，讓獨立音樂放眼國際！」評審團顧問兼「董事長樂團」的主唱吳永吉說，海祭就像新人聯盟一樣，許多優秀的年輕樂手齊聚一堂，而過去海祭有的，我們將會傳承；沒有的，今年我們透過雙手讓它實現了。

評審團顧問兼伍佰& China Blue樂團團長的朱劍輝則說，海祭沒有改變的是比賽的原創精神，鼓勵創作；改變的是參加海祭的人，不論是一直支持獨立樂團，或來海祭才聽到獨立音樂的聽眾，都能期待每年海祭所不一樣的表現。

第18回「新北市貢寮國際海洋音樂祭」除了增加許多創新元素外，更邀請許多國際樂團交流，讓所有樂迷們感受搖滾、多元、藝術等不同面相的原創精神，可說是成功落幕，也令所有樂迷期待明年海祭的到來，打造台灣最知名的大型音樂節慶，也讓更多優秀的創作音樂人藉由海祭的舞台能被更多人聽見與肯定。

(中時 )

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