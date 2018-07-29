專輯《四季》在iTunes下載破兩萬 雲端美音吉妮楊森色藝兼備

2018年07月29日 19:27 中時 趙靜瑜

科技全面進入人們的生活，就連最傳統的古典音樂產業也無可避免擁抱科技，以《四季》專輯上iTunes平台下載破兩萬，雲端小提琴家吉妮楊森色藝兼備，多年來國內各大交響樂團都想邀請她與樂團合作，卻總是不得其門而入，今年秋天吉妮楊森將首度來台舉行獨奏會，展現精湛琴藝。

「音樂本身就是最強烈的語言，它只是透過我的琴音傳遞，我為它服務。」吉妮．楊森說，當時那張《四季》專輯應該是iTunes上最早的經典錄音之一，「我相信我不再是女王，已經有很多音樂家超越我當時的紀錄。」楊森說，讓專輯做雲端下載不是她的想法，「我甚至不知道iTunes是甚麼，也不知道如何下載音樂，但我很幸運。」

在雲端網路深受歡迎，除了外表甜美之外，楊森琴音深具實力是主因。吉妮．楊森出生荷蘭音樂世家，父親在荷蘭最大的教堂烏德勒支的聖馬丁主教座堂擔任管風琴司琴，母親則是教會合唱團歌手，兩位哥哥也都是音樂家。楊森6歲開始學小提琴，1967年拜師伊莉莎白大賽金牌得菲利浦(Philippe Hirschhorn)與俄派小提琴傳人鮑里斯(Boris Belkin)，琴藝逐漸精進。

1997年，吉妮．楊森首度登上阿姆斯特丹大會堂的舞台，展現出大將之風，之後邀演不斷，包括愛樂管弦樂團、柏林愛樂、鹿特丹愛樂等，英國最重要的音樂盛會「逍遙音樂節」邀吉妮．楊森擔任開幕獨奏家，更讓她的魅力風靡全世界。至今40而立，實力滿載，當紅程度可以從柏林愛樂音樂總監賽門拉圖卸任以來首度亞洲巡演，就是力邀吉妮‧楊森與新東家倫敦交響樂團合作可一見端倪。

現在楊森已經非常善用科技讓大家更親近古典，比如她在DECCA發片期間就曾經拍微電影宣傳專輯；演奏巴赫作品特別設計用螢光線條打在琴身與琴弦上，創造出像夜店般的眩目，就是希望吸引更多準樂迷。

(中時 )