大陸通水金門 8月5日如期舉辦典禮

大陸通水金門，縣府今敲定 8月5日如期舉辦通水典禮。（李金生攝）

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金門縣長陳福海（中）今天下午針對通水典禮一事，召集主管拍板定案。（縣府提供）

針對大陸通水金門，金門縣長陳福海今（29）日召集相關主管研議後，敲定8月5日如期舉辦通水典禮，至於規模、形式將再與陸委會「喬」一下。他強調，「鄉親權益優先，民生建設第一」，只要是為了金門好，為了鄉親好，該做的一定勇於承擔，堅持到底。

陸委會原以近來對岸對我多方打壓，要求縣府在「時機不宜」的情況下，以「大局為重」暫緩預定在8月5日舉辦的通水典禮，因此引起金門居民的強烈反彈，痛批中央不顧金門人死活，拿「通水」當籌碼與大陸對幹。

縣長陳福海今天下午召集副縣長吳成典、參議翁自保、自來水廠廠長許正芳及相關幕僚研議後，拍板敲定8月5日如期舉辦通水典禮。

陳福海強調，「鄉親權益優先，民生建設第一」始終是他從政以來堅持的原則與初衷，只要是為了金門好，為了鄉親好，該做的一定勇於承擔，堅持到底。

對於陸委會以明年東亞青運停辦爭議，認為此時辦理典禮「時機不宜」的主張，他也表示充分尊重與理解。但他也指出，所謂的「典禮」其實也只是一個感恩所有對兩岸通水付出努力、犧牲奉獻者的「程序」而已，8月5日能夠如期通水才是他最在乎的事。

陳福海縣長特別跟鄉親保證，讓鄉親「喝好水、用好水」是目的更是使命，金門民生用水絕對不會，也不希望受到任何影響，請鄉親們放一百二十個心。

會中，水廠廠長許正芳也特別提出兩岸通水的始末，更指出通水是積累20多年來所有人努力的成果，如期啟用通水應該是最高原則，也最符合金門全體鄉親的利益，至於採什麼形式或程序來完成，還可以再討論。

縣府也指出，金門缺水情況嚴重，「通水」有拖不得的壓力，雖然中央對通水典禮有意見，但原則上還是支持金門縣自來水廠與福建省供水公司正常履行合約，確保供水、購水進度不會受到影響。因此，為了讓來自大陸的民生用水如期流入金門千家萬戶，陳福海縣長拍板定調8月5日仍然要保證如期通水，確保金門鄉親的權益。

(中時 )

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