圖多》2018貢寮海洋音樂祭最後一天 正妹hi翻秀身材

圖多》2018貢寮國際海洋音樂祭最後一天 正妹hi翻秀身材。（鄧博仁攝）

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陽光、沙灘、比基尼！2018貢寮國際海洋音樂祭邁入最後一天尾聲。（鄧博仁攝）
2018貢寮國際海洋音樂祭邁入最後一天尾聲。（鄧博仁攝）
2018新北市貢寮國際海洋音樂祭29日進入最後一天，平時就有許多遊客會來這邊玩水消暑，在海祭最後一天，更是有許多樂迷前來聽演唱會順便玩水，成為他們夏天一段美好的回憶。(鄧博仁攝)
2018新北市貢寮國際海洋音樂祭29日進入最後一天，平時就有許多遊客會來這邊玩水消暑，在海祭最後一天，更是有許多樂迷前來聽演唱會順便玩水，成為他們夏天一段美好的回憶。(鄧博仁攝)
2018新北市貢寮國際海洋音樂祭29日進入最後一天，平時就有許多遊客會來這邊玩水消暑，在海祭最後一天，更是有許多樂迷前來聽演唱會順便玩水，成為他們夏天一段美好的回憶。(鄧博仁攝)
2018新北市貢寮國際海洋音樂祭29日進入最後一天，平時就有許多遊客會來這邊玩水消暑，在海祭最後一天，更是有許多樂迷前來聽演唱會順便玩水，成為他們夏天一段美好的回憶。新北市政府也推出騎警隊供民眾拍照留念。(鄧博仁攝)
警方專責成立空拍機攔截小組，現場加強管制民間空拍機未經合法申請飛入。（鄧博仁攝）

陽光、沙灘、比基尼！2018貢寮國際海洋音樂祭邁入最後一天尾聲，29日舉辦「世界狂想曲」，眾多搖滾樂團輪番上陣獻唱，氣氛嗨爆全場，最受矚目的「獅子合唱團」將由巨星蕭敬騰所率領擔當壓軸卡司。新北市觀旅局統計，海祭3天共吸引破50萬的人潮，為第18屆海祭畫下完美的句點。

海洋音樂祭29日進入最後一天，平時就有許多遊客會來這邊玩水消暑，在海祭最後一天，更是有許多正妹樂迷前來聽演唱會順便玩水，成為他們夏天一段美好的回憶。

壓軸登場的是蕭敬騰所率領的獅子合唱團，老蕭將展現渾厚又具有爆發力的歌聲，將為期3天的海祭盛事完美落幕。

新北市府團隊為了維護遊客來貢寮海洋音樂祭安全及隱私，警方專責成立空拍機攔截小組，現場加強管制民間空拍機未經合法申請飛入。警方所佈置的使用目前最新科技訊號攔截槍，讓闖入空域的空拍機可被警方遙控迫降，讓會場安全萬無一失。

(中時 )

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