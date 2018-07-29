馬如風生前合照露燦笑 民代陳玉鈴：難以接受

2018年07月29日 19:25 中時電子報 周郁蘋 、中時/ 沈揮勝 、中時/

資深本土劇演員馬如風。（圖／本報系資料照片）

竹山鎮民代表陳玉鈴臉書全文。（圖／取材自陳玉鈴臉書）

資深本土劇演員馬如風在8點檔《幸福來了》殺青後，到南投找弟弟，並住進社寮地區1家民宿度假，29日上午被其弟發現倒臥浴室，南投縣消防局調派集集分隊前往救護，雖立即送醫，但已回天乏術，馬如風辭世消息震驚外界，而他生前無異狀，昨晚還與竹山鎮民代表陳玉鈴碰面合照。

集集消防分隊表示，救護人員抵達現場時，已經有人先為他在作CPR；隊員接手急救，發現他已無呼吸心跳，急送竹山秀傳醫院。院方表示，病患上午9點多到院，無外傷、無生命跡象，搶救半小時無效；家屬近午將遺體運走，對其猝死態度低調。警方初步判斷無外力介入，已報請檢方相驗。

民進黨提名參選縣議員的竹山鎮代陳玉鈴說，28日晚間9點左右，她與馬如風在竹山後埔地區友人家聊天，談以前演藝生涯的過往點滴，其間還用自己的手機請馬如風與導演尤瀧樹通視訊，過程非常開心，並相約日後再敘。

陳玉鈴指出，她10點多離開現場返家前，還與馬如風拍了合照，哪知這張照片，竟成了他最後的笑容。「29日傳來令我難以接受的消息，今早在民宿的浴室發現馬大哥跌倒；就這樣離開了我們。」

陳玉鈴在臉書發文不禁嘆「人生總有很多錯愕來不及反應更難以接受」，陳玉鈴悲痛寫下：「馬如風大哥 你是我心中永遠的偶像；願你跟隨佛祖修行 一路好走」。

(中時電子報)