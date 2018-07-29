俄媒：中國軍艦數量超過美國 但仍有明顯差距

2018年07月29日 20:14 中時電子報 盧伯華

中共海軍首艘055型導彈驅逐艦的下水儀式，並獲正式命名為「南昌艦」。（圖／新浪微博）

中國近年來大量建造各型導彈驅逐艦，因數量快速增加而被戲稱為「下餃子」。俄媒指稱，全力加速擴增艦艇數量的中共海軍，已在軍艦數量上超過美國，但是遠洋大型軍艦、航空母艦與核潛艇與美國仍有相當大差距。至於大陸強大造艦能力何時可以追上，俄媒稱時間不會太久。

陸媒《環球網》引述俄羅斯《獨立軍事評論》的報導稱，中國大陸在批量建造055型驅逐艦的同時還在繼續建造052D型導彈驅逐艦。其中裝備中國版「宙斯盾」系統的052D型驅逐艦有64個垂直發射單元，攜帶導彈武器也應有盡有。由於造價比055低，所以中國海軍計劃大批量建造052D。從2014年起，已有9艘052D入列，還有4艘正在測試或已經下水。

報導說，另一方面，從2004年到2015年，中共海軍服役了6艘052C型驅逐艦。它的戰鬥力不如052D，更不用說055。但是中國版「宙斯盾」和其他新發明正是在該艦上測試的。它並非只是試驗艦，而是能在世界大洋執勤的戰艦。

圖為抵達俄羅斯參加聯合演習的中共海軍052D型導彈驅逐艦合肥艦。(圖／中新社）

至於055型導彈驅逐艦，7月3日另有的兩艘055型導彈驅逐艦同時在大連下水。這是055型的3號艦和4號艦，該型艦的首艦和2號艦分別於去年6月和今年4月底在上海下水。目前，至少還有2艘055處於不同的組裝階段。

055型驅逐艦排水量(約1.3萬噸)超過了美國的提康德羅加級巡洋艦。它裝備與美國「宙斯盾」類似的自動化作戰指揮系統。該艦總共有112個多功能導彈垂直發射單元，能攜帶的導彈武器種類比美艦更豐富。

文章稱， 055型導彈驅逐艦最高航速35節。112兆瓦的發動機總功率目前是富餘的，但未來或可以讓055裝備定向能武器，以及中國軍艦正在測試的電磁軌道炮。

文章說，055型驅逐艦可以執行多重任務，包括防空反導、反潛、電子戰、攻擊敵艦和沿岸目標等，但其最重要的任務是在遠海為航母護航。

俄媒表示，中國幾乎擁有無限的海軍發展能力，軍艦數量已經超過美國，但遠洋大型軍艦和核潛艇的數量和質量上仍然落後。考慮到中國海軍飛快的建設速度，可以確信這個差距用不了多久就能趕上。

(中時電子報)