瓊斯盃女籃》磨合期短 白隊望有更明確、長期的集訓

2018年07月29日 20:19 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，連續四天吞敗仗的中華白女籃，最後一天終於以91：60輕取印度，用勝利為這次盃賽畫下美好句點，但也更希望未來能有明確的集訓計畫、以及更長的訓練期。

賽後中華白女籃總教練錢薇娟說：「今年瓊斯盃中華白男女隊的結局一樣，連敗之後終於在最後一場奪勝。今天這場比賽有透過昨天上半場獲得的經驗，提醒球員複製相同模式，整體看來還不錯，只是第3節被對手拿了24分，是比較不及格的表現，因此在場邊也小小斥責了一下球員。」

中華白女籃林蝶（左三）在第40屆瓊斯盃打出膽識，若能透過長時間培訓，或許將成國家隊主要戰力。（中華籃協提供）

結束了瓊斯盃，中華白女籃明天就要啟程前往韓國移地訓練，8月6號才回台，之後所有球員再回原球隊，直到下一次任務才再度聚首，目前也不知道下一次集訓會是什麼時候，對此球員、教練都覺得相當可惜。

在中國大陸WCBA討生活的魏于淳分享，她看到WCBA的隊友在賽季結束後，很快就投入國家隊訓練，「不論是一隊還是二隊，都是職業賽季一結束沒多久就像國家隊報到集訓，所有人至少合作4、5年，隊友之間的熟悉度變得更好，我相信如果給我們在多點時間配合，可能成績不會這麼差。」

錢薇娟也贊同魏于淳的看法，提到自己國去在中華女籃的隊友鄭慧芸、姜鳳君等人，也是經過兩年以上的配合，才能衝出一片天，她並補充，其實現在世大運年齡限制在24歲以下，對中華隊也是利多，她也補充，這個層級中華女籃的技術和其他國家很接近，並不會輸別人，差別就在於身材條件，「這也是我們國際賽突破8強之後，4強戰難以再上層樓的原因。」

錢薇娟並說：「甚至如何延續我們大學這一塊的能力到成人國家隊，也是問題，例如日本隊知道自己在三號位置身材較吃虧，就會從年紀較小的球員，開始調整訓練原本打四號位的球員改打三號位，每天持續特訓，很多事情都是需要儘早準備的。」

(中時電子報)