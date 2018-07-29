馬如風隨身攜帶「救心」藥 可惜仍沒救到自己一命

2018年07月29日 20:30 中時 林淑娟

《幸福來了》月初殺青，馬如風當時開心與大家合影。（民視）

蘇晏霈曾演馬如風的女兒。（民視）

馬如風。（民視）

出道38年的資深藝人馬如風驚傳猝逝！他在民視上一檔八點檔《幸福來了》飾演李興文、王建復的爸爸、唐美雲的老公「高明坤」，該劇7月3日才播出完結篇，沒想到29日他就傳出噩耗！到南投找弟弟散心的他，29日上午9點多被發現在民宿跌倒已無呼吸心跳，經送往竹山秀傳醫院急救30分鐘後仍宣告不治，享壽65歲。悲痛不已的家屬已趕往準備處理後事，檢察官將於30日相驗遺體。

馬如風所屬經紀公司鳳凰藝能表示，已聯絡上馬大嫂，她毫無心理準備面臨丈夫突然過世，並表示他14年前中風後，近年固定吃中藥調養，不喝酒也不應酬，馬大嫂雖然悲痛，但仍堅強趕往竹山處理丈夫後事。馬如風的弟弟受訪時表示，哥哥是獨自到朋友經營的民宿住兩天一夜，突然這樣走了，家屬都很難過。馬如風2004年時曾因拍戲過勞一度中風住院，下半身痲痹不能動，但後來已無大礙。

馬如風最後遺作《幸福來了》製作人蕭大陸表示，兩人二、三十年前就合作，還曾在《草地狀元》演兄弟，他後來製作的《風水世家》等劇也幾乎都有馬如風，覺得他是不會倚老賣老的演員，很敬業。之前沒發現他身體有異狀，「也許他有其他身體狀況但沒講，不過殺青前幾天閒聊時，他有拿出來給我看，說他都隨身攜帶『救心』藥丸，據說是心臟有問題時服用一顆能救命，我當時不好意思多問，以為只是有備無患」。發生憾事，也讓他感嘆：「緣起緣滅不由人。」

和馬如風當了260集夫妻的唐美雲聞訊後，驚訝表示：「覺得他身體很硬朗，怎麼會這樣！天啊，我一下子沒有辦法接受，太年輕了，人生很無常。」

李興文曾與馬如風合作多檔戲，這次又當了他兒子一年，李興文說，拍戲時間，看得出來「馬哥」身體偶爾微恙，曾經休養一個月，後來應該是很敬業地在撐，他自己去年底做健康檢查時，本來很想揪馬哥一起去，後來擔心老人家會多想就不好意思提，「我很懊惱地當時沒有開口，提醒他該檢查就要檢查」！他難過表示，馬哥還算年輕，曾帶給我們太多印象深刻的感人畫面，「我沒辦法想像，也還不能相信，我們相處的那些畫面都歷歷在目」。戲中的小兒子王建復則在臉書悼念：「戲中的爸爸，敬愛的馬大哥，您一路好走，R.I.P.。」

劇中媳婦蘇晏霈表示，馬如風是很隨和、沒有架子的前輩，兩人在《嫁妝》演父女時，感覺就真的像父女一樣，沒有壓力，馬哥總是上戲時間出現、收工就回家，平時不會跟他們聊太多，但ㄧ等戲，他就會很開心分享演戲的經驗，「聽到這樣的消息真的很震驚、很意外、很沈重，覺得人生無常」。

(中時 )