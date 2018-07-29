吳宗憲虧周杰倫「唱得假掰」又邀一起攻蛋

2018年07月29日 20:49 中時 尤嬿妮

吳宗憲（左）與溫嵐合唱。（盧禕祺攝）

吳宗憲（左）今晚與兒女同台。（盧禕祺攝）

吳宗憲（左）和女兒Sandy溫馨合唱。（盧禕祺攝）

吳宗憲（左2）率咻比多嘩成員向台下觀眾手比愛心。（盧禕祺攝）

吳宗憲今在小巨蛋舉辦第二場演唱會，話題仍圍繞在與他有17年師徒情的周杰倫身上！吳宗憲今與溫嵐合唱〈屋頂〉後，笑問溫嵐：「妳覺得我跟杰倫會有什麼恩怨？其實我是他的歌迷，當年第一次聽到他的歌，我就決定就算賣血也要幫他出歌，後來聽人家說賣血賺不到錢，我就...賣房子。」隨後又說：「我答應你們（觀眾），將來憲哥邀杰倫一起在小巨蛋辦演唱會，好不好！」現場掌聲如雷。

溫嵐一連2天到場力挺，憲哥今要求溫嵐在萬名歌迷見證下，親口證實是自己還是周杰倫唱得比較好，她不願得罪人，尷尬回：「當然是Jacky Wu的原汁原味。」但憲哥仍忍不住虧周董：「杰倫唱得更假掰。」溫嵐昨晚首場與吳宗憲對唱後突然跪倒在地，觀眾以為是她感謝師父憲哥的大禮，但其實她是不小心踩到自己裙子，今笑說：「因為裙子只有兩個扣子，若裙子掉下來就剩『泳裝』，就直接從屋頂跳進『泳池』了。」

吳宗憲體恤歌迷趕車今提早於下午4點開唱，一連兩天共72組藝人擔任嘉賓，創小巨蛋記錄。節目後段，吳宗憲與女兒吳珊嬬（Sandy）合唱時，他語重心長表示自己總把粉絲放在家庭前面，孩子成長過程中自己忙於工作，對於讓Sandy小時候只能在電視機裡看到爸爸這件事感到抱歉，隨後背景LED秀出父女倆的漫畫塗鴉，最後整片舞台呈現400張憲哥與粉絲的合照，氣氛溫馨。

(中時 )