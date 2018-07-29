《食尚》播出換時段收視反增 夢多帶人形牌出外景不孤單

夢多帶著巴鈺與莎莎的人形牌到泰國出外景。（翻攝自臉書）

友善列印
中時

《食尚玩家》因戲劇《女兵日記》被迫播出換時段，意外引發主持人「請假潮」，卻沒想到收視不降反增，據「ET today」報導，電視台為了主打《女兵》，更換播出時段，連帶影響《女人我最大》、《食尚玩家》與《上班這黨事》三個節目，報導指出，《女兵》播出前，4歲以上收視維持在0.18上下，《女大》0.22、《食尚》0.41，但《女兵》播出後，收視迅速衝到1.9，近10倍的收視成長，而TVBS策略性調整節目播出時段，也讓該台擠進電視台排名第三名，僅次於民視與三立。

電視台方面也說，《食尚》平均收視維持在0.43上下，但換了時段播出後，收視最高有到0.55，不但比原時段收視高，電視台整體收視相對地也提升。雖然主持群浩子、阿翔、莎莎與巴鈺暫時以「請假」為由，向製作單位告假中，僅由夢多一人獨撐大局主持，但夢多也在臉書Po文帶著巴鈺與莎莎的人形牌，表示自己並不是只有一個人。

夢多今早（29日）飛往泰國出外景，行前他特地拿著莎莎與巴鈺的人形牌拍照，並在臉書Po文表示：「今天我們要去泰國，很多人以為是我一個人出班，其實我不是一個人喔 ！你們都在我的心裏，雖然不是在身邊，但心裏裝的滿滿的，愛你們，食尚玩家就是我們家。」

(中時 )

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