台灣咖啡12強＋1最終回「鄒築園」方政倫抱回冠中冠

有「咖啡王子」美稱的阿里山鄒築園方政倫（右），參賽兩次、兩度奪冠，鄉長陳錦倫（左）頒發「冠中冠」獎杯將由他永久典藏。（沈揮勝攝）

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由魚池鄉公所主辦的「台灣咖啡12強＋1日月潭邀請賽」，定位為仙拚仙、頂級的決戰；不過主辦單位表示，今年是最終回，明年如何推動咖啡產業？會有新的思考或方向。（沈揮勝攝）
「台灣咖啡12強＋1日月潭邀請賽」評鑑會場。（沈揮勝攝）
主辦單位與評審團、貴賓合照。（沈揮勝攝）
鄒築園方政倫（右）勇奪冠中冠。（沈揮勝攝）
評鑑現場周邊，紅茶與咖啡展售。（沈揮勝攝）
魚池鄉農會推美女牌。（沈揮勝攝）

魚池鄉土壤氣候得天獨厚，栽植咖啡品質不錯，鄉長陳錦倫推動「3寶加1咖」，連年邀名家開咖啡研習課、辦日月潭精品咖啡評鑑，並舉辦「台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽」，今年賽事定位為「英雄惜英雄、仙拚仙」，29日拚高下，阿里山鄒築園勇奪「冠中冠」！

應邀參賽者包括台中和平神谷山莊園，南投國姓向陽咖啡、屏東春日巴古慕咖啡、南投國姓馨晴咖啡、台南東山大鋤花間咖啡、雲林古坑嵩岳咖啡、屏東泰武卡彿魯岸咖啡、花蓮瑞穗公主咖啡舞鶴茶園，以及阿里山的鄒築園、熱帶舞曲、卓武山和七彩琉璃咖啡。

上述12強實則為近兩年國內、外各大咖啡評鑑賽的首獎優勝者。12強之外的「1」則為前1年日月潭精品咖啡評鑑優勝者，去年因由台灣農林公司獲得最高分，今年便邀請該公司參賽，意在了解本地咖啡水平落點，並透過邀請、挑戰，刺激交流。

賽事由陳錦倫主持，農委會副主委李退之、縣政府農業處長陳瑞慶、魚池鄉農會理事長劉啟行與總幹事王威文、縣議員蕭志全與陳昭煜共襄盛舉。

經吳原炳、韓懷宗、劉千如等專家，以及多名曾獲世界冠軍的咖啡達人所組成的評審團杯測品評成績出爐，前年第1屆首獎得主阿里山「鄒築園」方政倫再次奪冠，其實力與穩定性都讓人驚嘆！

去年冠軍古坑嵩岳退居第二，同樣來自阿里山的七彩琉璃與卓武山分獲三、四名；南投國姓向陽咖啡獲第五名、台中和平神谷山莊園獲第六名。大會同時宣布，推動咖啡提升目標不變，但12強+1今年定位為「最終回」，「冠中冠」獎杯由「鄒築園」永久保存。

(中時 )

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