海裕芬做滷味變「獨眼龍」！鐵嘴直斷搶了楊丞琳、藍正龍版面

2018年07月29日 21:50 中時 林淑娟

海裕芬、楊丞琳、藍正龍、李杏出席《前男友不是人》原創小說簽書會。（盧禕祺攝）

楊丞琳、藍正龍出席《前男友不是人》原創小說簽書會。（盧禕祺攝）

海裕芬獨眼龍造型出席《前男友不是人》原創小說簽書會。（盧禕祺攝）

海裕芬獨眼龍造型出席《前男友不是人》原創小說簽書會。（盧禕祺攝）

楊丞琳。（盧禕祺攝）

海裕芬獨眼龍造型出席《前男友不是人》原創小說簽書會。（八大）

台視、八大《前男友不是人》主要演員楊丞琳、藍正龍、李杏、海裕芬29日出席原創小說見面簽書會，結果左眼球受傷以獨眼龍造型現身的海裕芬，一如她前一晚擔心的「我不是要搏版面」，果真成為媒體焦點！楊丞琳則指著她的搞笑模樣說：「誰會想要這種造型搏版面啦！」

海裕芬說，她昨天睡醒後，眼睛刺痛到張不開，翻開看裡頭又沒有東西，用生理食鹽水沖洗也沒改善，但一早要去參加外甥畢業典禮，下午還主持小樂的活動，過程中眼睛一睜開計流眼淚，只能先點藥房的買的眼藥水止痛，撐到最後才去看醫生，結果醫生說她是眼球破皮，且不僅左眼，右眼也有一點，可能原因是高溫、強光或異物，她推測最有可能的原因就是高溫造成的傷害，「前一晚我有弄滷味想要帶來給大家吃，掀開鍋蓋時高溫蒸氣衝上來，我有閃了一下」。

她說醫生原本建議她戴開完白內障手術後專用的眼罩，她嫌誇張不願意，只好去藥房買小朋友矯正視力用的貼布，受訪時，她苦笑說，只剩一隻眼睛正常使用後，耳朵也變得不太好、還會頭昏失去平衡，也看不到坐在隔壁的楊丞琳。也曾這樣被蒸氣燙傷的好友林心如還虧她：「因為妳沒有做一份滷味給我！」

海裕芬說，她前一晚很緊張先傳訊息到《前男友不是人》演員群組「消毒」，先告訴大家她會以獨眼龍造型現身簽書會，是因為眼球受傷，不是為了搏版面，不管是記者採訪還是活動上，她的特殊造型果然成為話題。

簽書會上開放粉絲提問，藍正龍在回答觀眾問題「是否會欣賞劇中女主角的個性」時，立刻秒回:「會！」他也解釋隨著年齡的增長，會改變一個人對愛情的觀感，在年輕的時候可以單純的喜歡一個人，把自己的心思都放在另外一個人身上，是很正常的事情，同時也呼籲年輕朋友好好談戀愛，好好享受青春！難得聽到藍正龍超認真回應提問的一席話，楊丞琳笑喊：「我的媽呀！開金口耶！」

楊丞琳聽到簽書會場播放自己演唱的片尾曲〈忘課〉，忍不住隨著音樂現場清唱一小段，還CUE劇中常造成她和男友藍正龍起爭執的李杏一起唱，讓現場瞬間變成小型KTV，粉絲大飽耳福之餘，也直呼賺到了！

楊丞琳《前男友不是人》不僅是女主角，戲外也是忠實觀眾，而且幾乎每集播完，她都會在百忙之中，抽空上社群網站，與戲迷交換心得，她坦言優柔寡斷的「黎親愛」也是她演過的角色中被罵得最慘的一位，甚至連她自己每次看完也會狂罵，還會一直傳訊息到演員群組裡繼續罵。

(中時 )