瓊斯盃女籃》藍隊籃板贏韓國 教頭華格納：很不尋常！

2018年07月29日 21:52 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組今天畫下句點，地主中華藍壓軸出戰韓國隊，在彭詩晴和鄭伊秀各攻下19分、18分幫助下，以76：60擊退韓國。

瓊斯盃女子組5天賽事下來，紐西蘭5戰全勝封后、日本4勝1敗第二、中華藍3勝2敗第三、韓國2勝3敗第四，中華白1勝4敗第五，印度5戰盡墨墊底。

賽後大會公布本屆瓊斯盃女子組獎項，紐西蘭艾許蕾（Ashleigh Karaitiana）榮膺MVP及最佳五人，另四位入選最佳五人的分別是中華藍黃品蓁、中華白劉希曄、日本林咲希及韓國林映熙。

談到今天比賽，中華藍總教練華格納說：「和前幾天輸球的夜晚比起來，今晚獲勝當然是相當開心，對韓國這場我們打得很拚也很團隊，防守上球員也有做到要求，讓我很感動。韓國隊是球技出色又有經驗的隊伍，能擊敗她們是很好的經驗，接下來距離亞運還有兩個多禮拜，我們還要持續變得更好。」

華格納補充：「這場比賽三分球命中率有所提升，兩分球命中率也在五成左右（52％），都是很好的表現；另外，我們在籃板上以35：32優於韓國隊，這點和過去的我們相比是挺不尋常的，因為往往總是籃板輸對手，這也代表球員打得更聰明、防守更好，也謝謝這麼多球迷進場支持女籃，球員們很認真，值得肯定、鼓勵。」

面對接下來亞運的挑戰，彭詩晴霸氣十足地說：「如果我們能打得像今天這麼團隊，要擊敗任何對手不是沒有可能，之後的訓練要更努力找到默契，這是更重要的。」

華格納補充，球隊短時間去韓國移訓又回來參加瓊斯盃，之前也一起集訓了三個月，瓊斯盃後先讓球員休息兩天恢復體能，而且包喜樂瓊斯盃開打前一天才加入中華隊，這兩周會加強球隊和包喜樂的磨合。

(中時電子報)