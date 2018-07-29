遺體無人認領 華山棧道墜崖男子採檢體驗DNA尋親

2018年07月29日 22:00 中時電子報 吳家詮

華山棧道日前有名男子跳崖，事後尋到一具屍體，正以DNA比對尋找家屬。（新華社）

華山長空棧道一男子解開安全繩縱身跳下，經過4天相關搜救單位搜尋找到一具遺體，警方說，初步判斷風景區找到的遺體為墜崖男子，不過該遺體身份不詳，也沒有人認領，警方已經採取檢體化驗DNA，同時也希望跳崖男子家屬能到所在地派出所採集DNA，然後通過資料庫比對，便知尋獲的遺體是不是跳崖家人要找的人。

日前，華山長空棧道一男子自行解開安全繩縱身跳下，經過4天日夜搜尋遺體被發現。據景區通報，男子背包中沒有有效證件、門票等，初步判斷跳崖系輕生。事發後，長空棧道暫時關閉，重新開放後將新增遊客實名登記，加派工作人員值守。

大陸《新京報》報導，24日下午3時55分，一身穿灰白色衣物，頭戴帽子的男性遊客在移動至華山長空棧道中間位置時，自行解開安全繩索後張開雙臂縱身躍下，多名在附近遊玩的遊客目睹了這一行為，初步判斷係輕生。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您

(中時電子報)