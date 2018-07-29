遭控阻3陸官員來台 外交部駁中方延遲提供完整資訊

2018年07月29日 22:24 中時 陳建瑜

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶投書媒體指控，外交部日前未依規定通報移民署，致使三名大陸外交單位的主管抵台後無法入境。對此，外交部晚間發布聲明稿駁斥，並強調雖中方延遲提供與會代表的完整資訊，但外交部於收訖後立即發送邀請函，並未有任何延誤；中方無視多年慣例及我方以最速件提辦其入境手續的善意，外交部深表錯愕與遺憾。

《中時電子報》引述許高慶臉書上指稱，近日3位大陸外交單位的主管獲我們外交部的邀請，來台進行交流活動。但因外交部未依規定副知給移民署，使得持可禮遇通關的APEC護照的來賓，無法順利入台，被擋在機場，由中午搞到近傍晚，後雖轉經署長簽可同意入境，但是客人已經不爽到就直接再搭機返回大陸。

首先，外交部表示，報載相關情事絕非事實，並對相關媒體事先未做妥善查證，即接受中國政府片面之詞做成錯誤報導，深感遺憾。

對於所謂3名大陸「外交單位主管」，外交部指出，被指稱的活動是19日至20日在台北召開的「數位創新論壇」，屬於APEC企業諮詢委員會（ABAC）的相關活動，受邀的中國人士並非其外交主管，而是中國APEC企業諮詢委員會秘書處及中國國際貿易促進委員會代表共計4人。

至於被指控延遲通報，外交部強調，本會議籌辦之初即與中方保持密切聯繫，雖然中方延遲提供與會代表的完整資訊，但外交部於收訖後立即發送邀請函，並未有任何延誤。

外交部還說，中方於其代表登機來台後始告知我方其等確切班機資訊，外交部除緊急洽請移民署等相關單位趕辦入境手續外，並同步向中方代表妥做說明，但中方代表最終仍拒絕入境，「決定搭乘顯早已備妥之同日班機返中」。

外交部表示，我與中方在APEC架構下相互往來，尤其在人員入境部分，一向秉持行之有年的慣例辦理。此次發生中方人士來台出席APEC相關會議，卻於抵台後拒絕入境，無視多年慣例及我方以最速件提辦其入境手續的善意，外交部深表錯愕與遺憾。

外交部新聞稿中並附上處理時序如下：

7月12日：中國外交部函請我方提供邀請函，但致函對象誤列為已卸任的前 APEC 資深官員徐佩勇，且誤植論壇名稱。本部於同日即函請其更正重發。

7月13日：中方復稱未收到我方於6月29日所寄發，致APEC所有經濟體通知我 APEC 資深官員更換的信函，我即再次提供該信函。中方於同日提供更正申請邀請函信函，但未依往例併附中方與會代表大陸地區居民身分證影本；我方即去函請其補提供。

7月16日：中方提供4位代表的身分證件影本，本部立即寄發由我 APEC 資深官員國際組織司司長陳龍錦簽發的邀請函。中方繼告稱，其代表將更改來台班機，提前於 17 日上午抵台。我方告知作業時間恐來不及，中方表示將陳報上級。

7月17日：

1.中方 ABAC 秘書處於上午10時46分通知我方其3位與會代表將搭乘原訂班機來台，並於渠等登機後才於11時16分提供我方其等姓名。

2.本部經聯繫移民署，獲告作業時間不及，無法同意該3名中方代表於當日入境。

3.本部立即於11時25分回覆中方外交部，除嚴正告以中方人員登機前應先與我方確認來台程序是否完備外，並建議該3名人員更改來台班機。

4.中方其後即未回覆，而3名中方代表亦於下午1時45分搭機抵台，本部即洽請移民署協助加速辦理渠等入境手續。

5.該3名人士對無法立即入境表達不耐，移民署人員則向渠等說明審核程序。

6.移民署人員於下午5時30分通知中方代表渠等入境申請可於15分鐘內獲准， 但該3名人員回應僅願再等5分鐘，嗣即前往中國國航登機櫃台辦理登機。

(中時 )