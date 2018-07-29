重建海上強權 普丁：2018俄將列裝26艘新艦

俄羅斯與中國一樣，近年來大量建造導彈驅逐艦，並配備各種先進導彈系統，預備在未來與美國競逐海上霸權。圖為海軍節上接受檢閱的俄羅斯艦隊。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
俄羅斯2018海軍節檢閱部隊

俄羅斯總統普丁在俄海軍節表示，2018年俄國海軍將列裝26艘新艦艇，其中4艘將配備「口徑」(Kalibr)巡航導彈系統。

據衛星通訊社報導，普丁在海軍節的記者會上表示，今年俄海軍已入列4艘水面艦艇、1艘反破壞艇和3艘補給艦。今年之內，將有總數26艘艦艇列裝。

普丁說，目前軍備更新升級步伐穩健，這是俄國造船業工人的大功，是他們敬業、負責態度的成果。根據最新現代化要求，包括基地設施在內的海軍基礎設施也在不斷發展。

日前美國軍事雜誌《軍事觀察》曾撰文指出，俄羅斯23560型「領袖」(Leader)級驅逐艦可能是全世界裝備最精良的艦艇，具備與國外對手競爭的能力，其中某些性能甚至遠遠超過所有現有的軍艦。

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衛星通訊社引述該刊文章指出，領袖級驅逐艦計劃裝備類似中國055型驅逐艦的先進導彈系統，還可能裝備用以對付遠程導彈的改進型S-500普羅米修斯(Prometheus)防空導彈系統。此外，領袖級驅逐艦還可能裝備鎧甲-S1(Pantsir-S1)和S-350勇士(Vityaz)防空導彈系統。

設計者稱，這些裝備是航母戰鬥群成功的關鍵，對於應對海上現代軍事威脅具有「至關重要的意義」。

文章作者認為， 23560性驅逐艦未來或將裝備巡口徑(Kalibr)巡航導彈、新型高超音速鋯石(Zircon)反艦導彈及改進型匕首(Kinzhal )高超音速導彈。

《軍事觀察》寫道，隨著俄軍太空、航空和地面戰鬥力的復甦，領袖級標誌著俄羅斯將重新樹立海上大國形象。

(中時電子報)

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文章來源：《軍事觀察》：俄羅斯軍艦是全世界裝備最精良的

文章來源：普京：2018年俄海軍將列裝26艘新艦艇

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