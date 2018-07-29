「認識釣魚台」研習營 漁會幹部蘇澳開講

2018年07月29日 23:10 旺報 簡立欣

社團法人釣魚台教育協會舉辦「認識釣魚台研習營」(釣魚台教育協會提供)

甚麼事情讓50位漁民與知識份子共聚一堂？為期兩天、由社團法人釣魚台教育協會舉辦的「認識釣魚台研習營」28日登場，漁民們和知識分子針對釣魚台主權、漁權、歷史地理、海洋法、國際局勢等深度分析與討論，同時祈求媽祖庇佑漁民的福祉與安全。

28日早上10點，蘇澳南天宮有個別開生面獻香活動，向守護神媽祖拜演，並揭示「認識釣魚台研習營」登場；指導聖湖社區蘇澳樂齡非洲鼓隊演出的教師陳碧燕，本身就是漁民子弟，在她指導之下，這個由40位長者組成、年齡加總超過2800歲的鼓隊鼓聲鏗鏘，有如咚咚作響的心臟節拍，令人動容。

釣魚台教育協會由一群長期投入釣魚台教育工作的知識分子組成，因為關心漁民的福祉及漁業的發展，協會從去年開始與蘇澳區漁會合作辦理「認識釣魚台研習營」，本次為第三度。兩天的研習營有不少蘇澳地區的重要地方領袖出席，包括宜蘭縣議會副議長林棋山、蘇澳漁會常務監事林月英、延繩釣協會總幹事林新川、漁民權益促進會前理事長楊德信、南方澳南天宮主委陳正信、前蘇澳區漁會理事長林源吉、2012年抗議日本國有化展開的「為生存，護魚權」海上行動總指揮林日成等。

漁會幹部們在研習營中講述漁民在釣魚台海域捕魚的歷史、台日漁業談判、日本驅趕我漁民的歷史等等議題。漁民幹部特別擔憂台灣漁民的困境及漁業發展的問題，例如：數年來因為日本的強勢騷擾，漁民的捕魚作業範圍受到極大壓縮；另外，蘇澳漁民捕撈的魚本來可以就近賣給中國大陸，但現在約七成以上的漁獲卻必須遠程賣給日本，日本經過加工後再高價賣給大陸，我國漁民無法得到應有的利潤。

釣魚台教育協會理事長陳美霞解釋，兩岸關係好時，原本台灣漁民可以將漁獲在台灣加工後賣給大陸，也可直接賣給大陸再讓大陸自行加工，都比現在這樣繞了一圈的利潤多，大陸也不用花那麼多成本買魚。

漁會幹部表示，台灣政府應該正視漁民的困境，千萬不要為了政府的政治考量出賣台灣漁民的利益。

(旺報 )