調查官洩個資助人討債 判刑10月定讞

2018年07月29日 22:37 中時 陳志賢

前調查局澎湖縣調查站調查官鄭詠鈺，被控利用調查局「法眼系統」查閱民眾入出境及三等親資料，洩漏給他人作討債用，高院依洩密罪判鄭徒刑10月，可易科罰金30萬元確定。

調查班41期結業的鄭詠鈺，屢因風紀問題被調職，他在洩密案發後被調回調查局局本部。

判決指出，鄭詠鈺於2013年5 、6 月間，結識在台北自來水事業處擔任技術員的高姓男子，鄭因另案遭澎湖縣調查站調查而急欲調離，高男允諾協助找人幫鄭關說調職。

高男因向林姓房東宣稱自己與調查局關係很好，林男因周姓男子跳票，積欠他2000 多萬元債務，但周卻於2013年6 月底去向不明，請高協助確認周最近是否出境，高則請鄭詠鈺查詢周的入出境資料。

2013年7月9日上午，鄭先在澎湖縣站以辦公室電腦，登入調查局「法眼系統」查詢周男的三等親資料，再撥打 LINE或微信電話給高，口述周男配偶、子女之姓名、地址等資料，欲藉由周男親屬地址，進而確認周的實際住處。

之後，高男再要求鄭查詢周是否出境，以利追討債務，鄭再於2013年9月16日深夜，在澎湖縣站以辦公室電腦登入「法眼系統」後，查詢周的入出境資料，並告知高男周沒有出境紀錄，高將資料洩漏給林男等多名債權人，作為追討債務用。

調查局政風室將鄭移送法辦，桃園檢方一度聲押他獲准，一審以鄭任意查詢他人三親等、入出境資料，非但彰顯其知法犯法之惡性，更嚴重傷害國家公務員形象，並使人民喪失對國家之信賴，犯後飾詞辯解，難認有悔意，依2個洩密罪判鄭徒刑10月，可易科罰金30萬，另高男被判刑6月，可易科罰金18萬，2人均上訴高院遭駁回2人，全案定讞。

(中時 )