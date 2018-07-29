黃偉晉首扛男一壓力大！拿馬桶刷洗「下面」

2018年07月29日 22:29 中時 林淑娟

偉晉拿馬桶刷洗下面。（華視）

偉晉、吳心緹靈魂交換。（華視）

偉晉、吳心緹靈魂交換。（華視）

吳心緹靈魂交換後動作男性化。（華視）

偉晉靈魂交換後動作女性化。（華視）

華視全新8點檔《搖滾畢業生》於7/30(一)晚間8點全台首播！偶像男團SpeXial出身的黃偉晉首次擔綱戲劇男主角，坦言壓力很大，不僅要揣摩劇中靈魂交換後的女生個性，還要挑戰洗澡戲以及學習彈貝斯，拍攝洗澡戲時，十分害羞的他還特別穿了兩層四角內褲，就怕一不小心下面會走光，而為演出女生靈魂尷尬幫男生身體洗澡的情節，偉晉也搞笑拿馬桶刷來洗「下面」，劇情相當逗趣。

偉晉原本不太運動，也特別在開拍前加強鍛鍊自己的肌肉，想練成肌肉男，他笑說：「為了這場戲有勤練伏地挺身，還特地買健身器材在家練習，但運動量還是很少，如果可以重新拍一次的話，我一定要去健身房密集訓練！」

為詮釋劇中男女靈魂交換後的個性變化，男女主角黃偉晉與吳心緹都下了很多功夫，偉晉說：「原本以為自己扮演女生是信手捻來，SpeXial團員們與其他朋友也都說我一定沒有問題，沒想到剛開始演的時候太超過，演得太騷，被導演揶揄是在演《瘋神無雙》的搞笑劇嗎」直到後來才漸漸進入狀況，有什麼動作上的疑問都會問心緹。、

吳心緹則是覺得演出男生靈魂超級無敵難，她說：「我真的是很女人的女生，還找了一個聲音老師，幫我調整說話共鳴的位置，也看了很多男生動作的戲來學習。」近期因為演出BL劇《HIStory2-越界》竄紅的范少勳也特別指導她男生的坐姿與走路方式，讓她受益良多。她表示，在拍了《搖滾畢業生》後有覺得自己脾氣變得很差，常常腳開開見人，拍戲時蹲在一旁也被人說超像男性工作人員，只能說是入戲太深的後遺症。

偉晉在《搖滾畢業生》劇中飾演飾演BZD樂團主唱兼貝斯手，被黑粉惡意傷害，戲外談到與粉絲的相處，他表示印象最深刻的粉絲，就是看她從未婚到結婚再到懷孕，生完小孩後再繼續來追星，還會帶著小孩來看他，讓他直呼受寵若驚；另外，他也曾遇過患憂鬱症的粉絲告訴他，因為聽了他的歌曲而被療癒到，讓憂鬱的狀況改善許多，讓他印象非常深刻。

吳心緹在劇中飾演會彈古箏的國樂少女，特別為戲學習彈古箏，笑說：「覺得自己變有氣質了！」劇中她也有打籃球的戲，請來學長教她如何打籃球，正式拍攝時被邱鋒澤稱讚：「打起來的力道比偉晉還要man！」

(中時 )