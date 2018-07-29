國軍部署長程地對地飛彈？ 國防部兩度發稿澄清

2018年07月29日 23:03 中時 呂昭隆

針對媒體報導「國軍建特種飛彈營區，部署長程地對地飛彈」乙情，國防部於晚上10時30分發新聞稿澄清。國防部說，有關中科院於去（106）年官網招標公告興建營舍整建工程，相關建案工程均依法規範及期限實施公告，公告內容亦無媒體報導所稱等節。此外，有關報載飛彈部署及武器裝備採購內容，為記者自行臆測，純係憑空杜撰，並非事實，事前也未向國防部查證，為免錯假訊息誤導輿論，特此說明。

國防部強調，國軍各項建軍與戰備作為，均肆應敵情威脅與提升戰力而完整周密規劃，以確保國家安全。籲請媒體勿罔顧國防安全，作臆測報導，誤導輿論視聽。

這是國防部今天第二次發稿澄清，第一次是晚上7時20分，內容為：針對媒體報導「國軍建特種飛彈營區，部署長程地對地飛彈」乙情，國防部說明如下：

一、國軍相關建軍規劃均依計畫執行，有關報載中科院於官網招標公告興建特種飛彈營區，經有關單位回報後，將連結緊急下架」等情，純屬媒體臆測。

二、國軍各項建案工程均依相關規範及期限實施公告，有關媒體報載非屬事實。

三、國軍各項建軍與戰備作為，均肆應敵情威脅與提升戰力而完整周密規劃，以確保國家安全。報載內容因涉及國軍相關部署機敏事宜，本部不予評論。

(中時 )