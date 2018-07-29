桃園八德火警 慈濟送餐送水慰問警消民眾

2018年07月29日 22:59 中時 廖德修

有受災戶曾是慈濟照顧戶，當看到關懷過他們的慈濟志工林世英，不禁悲從中來。（圖／慈濟基金會提供）

由於火災現場停水停電，桃園靜思堂約20位慈濟志工準備了80份餐盒送往火災現場。（圖／慈濟基金會提供）

火災現場停水停電，慈濟志工準備了80份餐盒、飲用水送往火災現場，讓給救災人員、鄰近民眾補充體力與水分。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工為救災人員及附近民眾準備餐盒。（圖／慈濟基金會提供）

桃園八德一民宅7月29日約9點發生火警，所幸無人受困傷亡，八德區慈濟志工獲報前往關懷受災戶與鄰近民眾，並送餐、飲用水到現場，慰勞救災人員與撫平民眾的心。

桃園市八德區一棟磚造民宅7月29日約9點發生火警，燃燒面積初估超過30平方公尺，所幸屋內人員均逃出無人受困。經消防人員趕往處理，火勢隨即受到控制，並做後續殘火處理。

桃園八德區慈濟訪視志工窗口林世英上午接獲鄰居通報，立即前往了解並連繫訪視團隊，約十幾位慈濟志工前往關懷民眾，其中有受災戶曾是慈濟照顧戶，儘管已結案，慈濟志工仍不定期關懷，當受災戶看到關懷過他們的慈濟志工林世英，不禁悲從中來、緊抱著林世英。

正午氣溫炙熱，火災現場停水停電，桃園靜思堂約20位慈濟志工準備了80份餐盒送往火災現場，慈濟也準備了飲用水，讓給救災人員、鄰近民眾補充體力與水分。

桃園慈濟訪視志工窗口陳玉美表示，第一階段先以現場安心關懷救災人員與民眾為主，待告段落，慈濟志工將對受災戶進行更進一步的關懷與了解需求。

慈濟基金會表示，慈濟志工平時落實社區，意外發生時，即能立即啟動社區關懷機制，協助急難救助與關懷，提供救災人員、民眾即時的需求服務。

(中時 )