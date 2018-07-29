桃園八德火警 慈濟送餐送水慰問警消民眾

桃園八德一民宅29日約9點發生火警，約十幾位慈濟志工立即前往了解，安慰受驚嚇的民眾。（圖／慈濟基金會提供）

友善列印
中時
有受災戶曾是慈濟照顧戶，當看到關懷過他們的慈濟志工林世英，不禁悲從中來。（圖／慈濟基金會提供）
由於火災現場停水停電，桃園靜思堂約20位慈濟志工準備了80份餐盒送往火災現場。（圖／慈濟基金會提供）
火災現場停水停電，慈濟志工準備了80份餐盒、飲用水送往火災現場，讓給救災人員、鄰近民眾補充體力與水分。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟志工為救災人員及附近民眾準備餐盒。（圖／慈濟基金會提供）

桃園八德一民宅7月29日約9點發生火警，所幸無人受困傷亡，八德區慈濟志工獲報前往關懷受災戶與鄰近民眾，並送餐、飲用水到現場，慰勞救災人員與撫平民眾的心。

桃園市八德區一棟磚造民宅7月29日約9點發生火警，燃燒面積初估超過30平方公尺，所幸屋內人員均逃出無人受困。經消防人員趕往處理，火勢隨即受到控制，並做後續殘火處理。

桃園八德區慈濟訪視志工窗口林世英上午接獲鄰居通報，立即前往了解並連繫訪視團隊，約十幾位慈濟志工前往關懷民眾，其中有受災戶曾是慈濟照顧戶，儘管已結案，慈濟志工仍不定期關懷，當受災戶看到關懷過他們的慈濟志工林世英，不禁悲從中來、緊抱著林世英。

正午氣溫炙熱，火災現場停水停電，桃園靜思堂約20位慈濟志工準備了80份餐盒送往火災現場，慈濟也準備了飲用水，讓給救災人員、鄰近民眾補充體力與水分。

桃園慈濟訪視志工窗口陳玉美表示，第一階段先以現場安心關懷救災人員與民眾為主，待告段落，慈濟志工將對受災戶進行更進一步的關懷與了解需求。

慈濟基金會表示，慈濟志工平時落實社區，意外發生時，即能立即啟動社區關懷機制，協助急難救助與關懷，提供救災人員、民眾即時的需求服務。

(中時 )

調查官洩個資助人討債 判刑10月… 桃園觀音工廠大火 慈濟啟動關懷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。