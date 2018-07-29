桃園觀音工廠大火 慈濟啟動關懷連線

2018年07月29日 23:13 中時 廖德修

慈濟志工到火災現場關懷救災人員。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工準備食物、飲水，供救災人員與民眾食用。（圖／慈濟基金會提供）

熱心的慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工關切救災情形。（圖／慈濟基金會提供）

「警消辛苦了！因為有您們，民眾與居家安全的守護永遠都在；感恩有您們，慈濟關懷永遠都在！」桃園地區7月29日一天發生多起火災，警消人員投入救災第一線，守住民眾生命安全的防火線，慈濟也立即啟動「關懷連線」，送餐、水、點心給救難人員，慰勞救災人員與撫平民眾的心。

桃園市八德區29日上午一棟磚造民宅發生火警，災情附近住戶停水停電。八德區慈濟志工獲報前往關懷，並送80份中餐、飲用水到現場，慰勞救災人員與關懷民眾。

下午，觀音區富源里一塑膠廠火災，幸無人傷亡，然而現場濃煙密佈，火勢控制不易，警消人員晚間持續救火。

桃園新屋及觀音地區慈濟志工晚間在附近的環保站煮綠豆湯、茶水。得知現場濃煙讓救災人員身體不適，立即採購鮮奶、飲用水，送到火災周邊給警消人員。

慈濟基金會表示，慈濟志工平時在鄰里落實慈善關懷，意外發生時啟動社區關懷機制，感恩「用生命保護民眾家園」的警消人員，盼為救災人員做後盾。

(中時 )