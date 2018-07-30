《時來運轉》戴資穎挑戰世錦賽冠軍！運彩有7種玩法

戴資穎於印尼羽球公開賽寫下個人5連冠、29連勝紀錄。（資料照/美聯社）

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》戴資穎挑戰世錦賽冠軍！運彩有7種玩法
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

相信大家對台北世大運中華健兒的好表現還記憶猶新，羽球世界球后戴資穎更是捨棄年度最高積分的世界錦標賽，選擇回家鄉出賽，並且奪金為國爭光，也感性地表示：「讓世界知道台灣、看見台灣、愛上台灣是一件很美好的事情；所以應不分你我，請為台灣做些事情吧！」，並強調「謝謝大家團聚在一起的力量」、「台灣最棒！」。尚未拿過世錦賽冠軍的戴資穎，年初開始就展現極強的氣勢準備要來追求這個「世界冠軍」，台灣運彩也會提供投注服務，希望大家一起來為小戴加油。

運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

2018羽球最高等級的賽事-世界錦標賽，將於7月30日至8月5日在中國江蘇南京舉行，羽球台灣之光世界球后戴資穎、周天成、王子維等將領軍出賽，比賽精彩萬分，台灣運彩提供「冠軍」(猜誰奪得總冠軍)、「不讓分」(猜整場輸贏)、「讓分」(猜整場讓分後的輸贏)、「單局不讓分」(猜單局輸贏)、「大小」(猜2隊總分大於或小於所訂的大小值)、「單雙」(猜2隊總分是單還是雙)及「正確比數」(猜輸贏的局數比)等，希望大家會喜歡。

戴資穎今年已五連貫。(台灣運彩提供)

羽球台灣之光世界球后戴資穎今年勢如破竹，先是在1月印尼大師賽奪冠，3月成為全英公開賽近10年第一位成功衛冕女單冠軍的選手、4月衛冕亞錦賽冠軍、6月大馬公開賽奪冠、7月初印尼公開賽奪冠，目前已累積29連勝，5連冠，7月30日開始的世界羽球錦標賽想必令人期待，希望大家可以一起來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時電子報)

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