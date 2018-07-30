快來測驗！5類「擠牙膏」習慣 看穿一個人的個性

2018年07月30日 01:09 中時電子報 林郁庭

早上起床第一件事就是擠牙膏刷牙，但這一件小事竟然可以看出一個人的個性和人格！有研究指出，就連「擠牙膏」的方式中竟也隱藏這麼多學問，從中間擠的人個性積極；隨便擠的人則有藝術創造性。

根據國外網站《Brightside》整理，將擠牙膏的習慣分為5種類型，而每一種習慣各代表不同的人格特質。

1.由後往前慢慢擠

你是一個非常節儉和和重視整潔的人，生活很有調理，總是能充分利用手中的所有資源，甚至還是個完美主義者。工作上很努力也表現得很好，大家都很喜歡依靠你

2.從中間開始擠

直接從中間下手的人，兼具行動力派與理性，當遇到挑戰時，都能迅速找到最有效率的方式「快、狠、準」解決。個性上也非常善於社交應酬而擁有許多朋友。

3. 從前面擠

這類型的人顯露出非常頑固、很容易悲觀、且不輕易相信別人的個性。你以自己為中心，為了達成自己的目標可以不惜任何代價，但如果為了一己私欲而利用別人的話，就比較糟糕囉。

4.隨便亂擠

整支牙膏亂捏亂擠，表示你看世界的方式與其他人不同，卻也因此顯露出特別的藝術性和創造性，不過，不拘小節的個性讓你不擅於規劃，又很愛遲到，甚至經常處於情緒波動大的狀態中。

5. 保持牙膏外裝完整、沒有摺痕

這種人具有細膩的心思，喜歡獨處活在自己的世界裡而有很多想法。但是，你卻也非常體貼又寬容他人，總是坦率、不吝於與人分享許多想法。

(中時電子報)