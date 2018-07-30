《幸福來了》好爸爸馬如風猝逝！「文進」李興文懊悔沒做這件事

2018年07月30日 02:06 中時 林淑娟

馬如風、李興文在《幸福來了》演父子。（翻攝民視）

出道38年的資深藝人馬如風29日驚傳猝逝南投竹山，享壽65歲。他在民視上一檔八點檔《幸福來了》飾演李興文、王建復的爸爸、唐美雲的總鋪師老公「高明坤」，劇中演他大兒子的李興文昨晚受訪時難過表示，至今仍無法相信這是真的，更懊惱去年底他自己做完健康檢查，本來一直想找馬哥一起去，卻因不好意思、怕他老人家多想，所以沒開口，沒想到竟然傳來噩耗。

李興文除了在《幸福來了》當了馬如風整整一年的兒子，他說，過去兩人已合作過《斷掌順娘》、《風水世家》等多檔戲，這次拍戲時間，看得出來「馬哥」身體偶爾微恙，還曾經休養一個月，後來應該是很敬業地在撐，「我很懊惱地當時沒有開口，提醒他該檢查就要檢查」！他難過表示，馬哥還算年輕，曾帶給我們太多印象深刻的感人畫面，「我沒辦法想像，也還不能相信，我們相處的那些畫面都歷歷在目」。

李興文印象中的馬如風是個很敬業、對工作很投入的資深前輩，因為馬哥也喜歡打球，兩人私下常聊運動，互動非常好，馬哥常會主動找他對詞，總會說「再來對一遍」，從他身上自己學到很多，跟他在一起會讓自己不敢太放鬆、更戰戰兢兢，「他是我的大哥，也是合作起來很自然的朋友 ，我對他很尊敬」。

他感嘆地說，拍戲就是高壓力工作，一放鬆就必須釋放自己的壓力、能量，他相信馬哥跑去竹山一定就是去釋放之前拍戲的壓力。

而他在劇中另一個兒子「高文隆」王建復，雖然沒接記者電話，但也在臉書悼念：「戲中的爸爸，敬愛的馬大哥，您一路好走，R.I.P.。」

(中時 )