「老包」詹錫奎：小英和史明、周玉蔻站在一起很不搭

2018年07月30日 01:50 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統執政後向深綠靠攏，長期支持民進黨的資深媒體人「老包」詹錫奎直言，小英若未修正回到中間路線，對她2020年的連任恐怕不利！他甚至說，他每次看到小英和兩個人站在一起，覺得很不搭嘎，第一個就是台獨大老史明，第2個就是資深媒體人周玉蔻。

詹錫奎指出，蔡英文當初能成為民進黨主席，主因就是她的中間色彩，沒有意識形態，如今蔡身邊缺乏好幕僚，漸漸緊靠深綠，忘記了她的中間路線。蔡的特質就是中間色彩，還有柔軟、沒有政治意識型態的形象，結果現在她靠向深綠，當然不對。

詹錫奎坦言，史明年紀已大，對政治並沒什麼影響，就是一個歷史人物，把他供奉起來就好，一個總統把他當護身符，真的很怪。「妳是超越他的，幹嘛一定要和他排在一起？」

詹錫奎還說，當蔡英文坐周玉蔻旁邊接受專訪，他也覺得很不搭，蔡的層級不是那個層次，水準不同，為何要和周玉蔻平起平坐？實在沒必要。”

據中評網報導，詹錫奎強調，蔡英文會靠向靠向深綠？是因蔡英文不懂政治，而且身邊沒有好人，有時候好的幕僚，或是好的朋友，就像是一面鏡子，可以從中看看自己，缺了那邊鏡子，自然就不曉得自己的領子上少了一個鈕扣，蔡現在的問題就在於缺乏好幕僚，因為她不太信任別人。真正有用的人，蔡反而把他趕得遠遠的，把謝長廷派到日本去，就很不應該。

(中時電子報)