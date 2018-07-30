7／30三大報頭條要聞

2018年07月30日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●法務部長邱太三卸任後，前總統陳水扁近來動作頻頻，外界關切新法務部長蔡清祥上任後，是否可能處理陳水扁特赦問題？總統府祕書長陳菊日前與外媒茶敘時明確表示陳水扁目前還有案件在審理，並沒有特赦問題

●「社會大眾對我的期待，我非常清楚」、「不會排除任何選項！」新北市長朱立倫卸任在即，未來動向引發外界關注，他接受本報專訪雖未正面回答，但他批評，民進黨執政後高舉改革大旗，以轉型正義之名對蔣公銅像潑漆、去中國化、鬥爭國民黨黨產、兩岸關係陷入僵局、能源政策錯亂，12月25日後，他會認真思考、做出決定。

●國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜首次合體！距離選舉剩下不到4個月，雙北市選戰格外引發關注，《中國時報》30日上午邀請丁、侯同台，針對反深澳燃煤、擴大軌道建設等議題闡述理念。

●大陸通水金門，金門縣長陳福海昨（29）日召集相關主管研議後，敲定8月5日通水典禮如期舉辦，至於規模、形式將再與陸委會商議。他強調「鄉親權益優先，民生建設第一」，只要是為了金門好，為了鄉親好，該做的一定勇於承擔，堅持到底。

◎旺報

●來自新竹新埔的中科院深海所深海極端環境模擬實驗室主任周義明29日表示，由於經費不足，台灣基礎研究人員面臨困境，而大陸是全球少數增加基礎研究投入的國家，台灣應該多與大陸進行基礎研究的交流，少點政治意識形態的干擾。

●大陸力拚2020年全面商用5G，而做為新開放前沿的海南，正企圖搶占先機。據海南省日前最新發布的5G建設指導文件，未來2年，海南將至少投資120億元人民幣（約台幣538億），建成整體高質量的通訊網路，2019年，全面在各縣市展開5G網路試商用。

●台灣在陸青年提出「靠自己、接地氣、不投機、重發展、促融合、贏未來」的登陸六原則，大陸涉台青年學者也表示認同，學者指出，這為台青重新思考個人發展歸宿提供了格局更大的選項，同時反映台青主動融入大陸生活，由客人到主人的心態轉變，特別是出自台青群體的內部省思，更為鏗鏘有力。

●兩岸網友秀創意，在網路上製作「撩妹金句」的「撩妹文」，在網路上不斷被轉載、刷屏，這一波撩妹文是源自於大陸微博上的古人撩妹金句系列，台灣網友將其改從不同領域作發揮，衍生許多創意。

◎工商時報

●金融業獲利創新高，連帶讓人力需求大增，合計今年全年金融業徵才數上看9千至1萬人，應是歷年最大規模，其中下半年還有4千個金、銀飯碗預計釋出，其中又以資訊和法遵相關人才最紅。

●經濟部2018招商團昨（29）日首發由次長龔明鑫率團啟程前往美國，將拜訪約10家具關鍵技術的美國企業總部。據悉，這次龔明鑫將爭取半導體設備廠商科林研發（Lam Research）及IC軟體設計業新思科技（Synopsys）擴大對台投資規模，並深化物聯網及AI人工智慧等創新應用合作。另擬與嬌生集團及輝瑞等大藥廠洽談生技合作。

●國發會規劃中的《新經濟移民法》草案，研擬鬆綁投資移民條件，擬開放投資範圍至公司債、基金債券等，且鬆綁外資投資限制規定，若為投資移民，不受外資投資金融債不得超過匯入資金30％限制，相當於免除7成「保證金」的概念。換句話說，過去投資3千萬元政府公債，需匯入1億元的情況將走入歷史。

●美國聯準會本周將召開兩天會議，並在台北時間周四清晨發布聲明。分析師一致預測聯準會本次會議將不會調整利率，如果聲明表示美國經濟成長強勁及通膨可望達標，那就是暗示9月將持續升息。

(中時電子報)