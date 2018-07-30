熱！北部、東部體感40度需防曬！午後中南部短暫雨

今（30日）全台大多為多雲到晴，白天氣溫偏高。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導

周一上班日，來看看天氣如何？今（30日）全台大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，氣象局以針對新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣與宜蘭縣為高溫橘色燈號，而新竹縣與彰化縣為高溫黃色燈號，提醒民眾注意。8縣市高溫上看38度、體感溫度上看40度，需注意防曬與防中暑。

氣象局以針對新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣與宜蘭縣為高溫橘色燈號，而新竹縣與彰化縣為高溫黃色燈號。（圖取自氣象局網頁）

日頭赤炎炎！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫偏高，夜間至清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，北部、東部高溫36度，體感溫度上看40度。中、南部高溫34度。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

氣象局表示，黃色燈號代表有機會出現氣溫36度以上，橙色燈號則是有機會連續3天36度或38度以上；提醒民眾外出時要多喝水、注意防曬，盡量避免非必要戶外活動，且室內保持涼爽通風，老人、小孩、服用藥物患者等人，需遠離高溫環境。

此外，今天黃海南部有局部霧，清晨起南沙島海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區、金門及馬祖為「普通」等級，高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

氣溫方面，今（30日）北部、東部高溫36度，體感溫度上看40度。中、南部高溫34度。（圖取自氣象局網頁）

7／30三大報頭條要聞 小旅行看千面「大稻埕」！今夏台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。