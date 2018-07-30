熱！北部、東部體感40度需防曬！午後中南部短暫雨

2018年07月30日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

周一上班日，來看看天氣如何？今（30日）全台大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，氣象局以針對新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣與宜蘭縣為高溫橘色燈號，而新竹縣與彰化縣為高溫黃色燈號，提醒民眾注意。8縣市高溫上看38度、體感溫度上看40度，需注意防曬與防中暑。

氣象局以針對新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣與宜蘭縣為高溫橘色燈號，而新竹縣與彰化縣為高溫黃色燈號。（圖取自氣象局網頁）

日頭赤炎炎！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫偏高，夜間至清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，北部、東部高溫36度，體感溫度上看40度。中、南部高溫34度。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

氣象局表示，黃色燈號代表有機會出現氣溫36度以上，橙色燈號則是有機會連續3天36度或38度以上；提醒民眾外出時要多喝水、注意防曬，盡量避免非必要戶外活動，且室內保持涼爽通風，老人、小孩、服用藥物患者等人，需遠離高溫環境。

此外，今天黃海南部有局部霧，清晨起南沙島海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區、金門及馬祖為「普通」等級，高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)