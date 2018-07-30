小旅行看千面「大稻埕」！今夏台北有「藝」思

2018年07月30日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

與藝術家的約會輕旅行！今夏大稻埕有「藝」思！今夏，台北充滿藝術能量！2018台北藝穗節邁入第11年，以自由、開放、不設限的精神，讓總計118組來自台灣、日本、香港、中國、馬來西亞等多國藝術家團隊發揮創意，於8月4日至19日登場，在劇場、廟宇、遊艇、藝文空間等31個各類特色空間帶來486場精彩演出，涵蓋戲劇、音樂、舞蹈、戲曲、喜劇、歌舞劇、脫口秀等多元類型，探索表演與生活場域的更多可能性，以創意轟炸台北城！

2018台北藝穗節今年開幕地點為大稻埕永樂廣場，由壹陸工作室帶領現場民眾一同參與熱鬧萬分的百人廣場大會舞，簡單易懂的舞蹈動作、洗腦的旋律加上充滿夏日風情的歌詞，吸引許多民眾起身同樂，就連台北表演藝術中心王孟超總監也加入行列大秀舞蹈實力，近百人共舞的熱鬧場面，為今年台北藝穗節揭開序幕。

主舞台及二樓小舞台也有許多精彩演出，包括大溪地舞分享空間、晚熟劇團、童路人劇團、工具人戲作室、純粹製作、有我就有趣劇團、縱火社、蘇品文、藍眼淚樂團X陳姓男子等數十個藝穗藝術家團體，帶來舞蹈、即興劇、音樂、漫才等不同類型的表演，迎接2018年台北藝穗節的豐富活動。

此外，推出人體彩繪的的服務，替民眾進行免費彩繪，用不一樣的面貌參與藝穗活動；並特別安排導覽《望春風》作詞者—李臨秋位於西寧南路的故居，由其子李修鑑老師親自導覽，回溯75年前的創作情境；現場同時有戶外裝置打卡及藝穗俱樂部打卡贈送小禮物的活動，期待透過一系列簡單而有趣的小活動，更加貼近民眾的生活，也讓民眾認識與瞭解台北藝術節。

台北藝穗節開幕演出-KoyinEyes。（主辦單位提供）

一對一藝術小旅行 了解大稻埕的不同風貌

為了讓民眾更加瞭解藝術工作者，並打破藝術與民眾之間的距離，2018台北藝穗節今年開幕首次規畫《一對一藝術小旅行》，透過藝穗節年輕藝術家的伴遊帶領，讓民眾體驗、發現新舊交替的大稻埕街區的不同面貌。

《一對一藝術小旅行》共召集45組團隊、超過百位藝術表演工作者，透過藝穗團隊的創意，翻轉對大稻埕的詮釋，甚者將劇場內的創作、設計帶至參與者面前，消弭表演於劇場空間的距離，讓表演在身邊鮮活上演。

藝術團隊們共同挑選出大稻埕特色老店或地標做旅行的終點，讓觀眾可以透過這些有故事的地標深入體驗及了解大稻埕的不同風貌。小旅行終點包含老大稻埕人所開的「舞動人蛋糕咖啡坊」；由茶行所改建、傳承傳統偶戲文化的「台原亞洲偶戲博物館」；一家人共同在大稻埕打拼賣了32年各式酒品的「銓進行」。

可以在頂樓一覽大稻埕街景的「迪化207博物館」；已經營150年，台灣第一間紅帽子喜餅總代理的「林復振商行」；四代傳承百年古早味的「滋生青草行」；從日治時期便開始經營，為台灣不到三家能手工磨裁縫刀剪的磨刀店之一的「曾元順刀剪店」；結合製作各式表演服飾與冰果室的「大峰奢華服飾/冰果室」、於大稻埕深耕30年的「東峰冷氣行」；也是百年老店，專營蒸籠、炊飯桶等以竹子、木頭製作的生活雜貨用品「大華行」。

(中時電子報)