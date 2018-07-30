七夕點燈訴浪漫！「愛的野餐101」時尚也美味

2018年07月30日 06:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不到一個月，就是浪漫七夕了！計畫好要和另一半去哪度過佳節呢？其實在台北101就能享受浪漫野餐和大樓外牆點燈說愛呢！品嚐義式餐點製橄欖鑲番茄鯷魚、經典火腿起司熱烤三明，伴以美酒，綠意盎然的植物牆，遠眺台北高樓美景！樂活時尚美味的野餐就從這裡開始！

親友結伴露營野餐聚會成為近年來最熱門的假日休閒活動，日前台北101觀景台舉辦親子高空夜宿好評不斷，現在這股自然風吹進台北101購物中心，搖身一變成為時尚的都會綠花園，於7/26(四)～8/19(日)四樓都會廣場首辦室內花園派對「愛的野餐101」，不用擔心日曬雨淋，就可帶著親愛的家人、心愛的情人一起享受正統義大利餐酒館IL MERCATO義瑪卡多製作的精緻點心，還有機會參加大樓外牆點燈說愛活動。

「愛的野餐101」特別將四樓都會廣場打造成一個大型的室內花園，綠藤和紫藤攀附花架營造夢幻感。（台北101提供）

「愛的野餐101」特別將四樓都會廣場打造成一個大型的室內花園，綠藤和紫藤攀附花架營造夢幻感，可愛的印地安帳篷與質感木桌，還有桔梗、玫瑰等花藝佈置，展現時尚熱鬧的野餐氣息。另有一整片綠意盎然的植物牆，及優雅浪漫的大樹，都是必逛的拍照打卡點。

IL MERCATO義瑪卡多特製雙人野餐午茶組合。（台北101提供）

不只現場超好拍，所提供的餐點也非常精緻，「愛的野餐101」與正統義大利餐酒館IL MERCATO義瑪卡多攜手合作，推出雙人野餐午茶組合，包括主廚特製橄欖鑲番茄鯷魚、橄欖油漬日晒番茄乾、Asiago起司、24個月熟成Parmesan起司、經典火腿起司熱烤三明治、地中海油漬章魚醬與麵包、當日甜點、經典義大利冰淇淋、精選酒款2杯，限量660組，僅在7/26(四)～8/19(日)期間的週三、週五的14:00~15:30、週六、週日14:00~15:30、16:00~17:30限時供應。

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(中時電子報)