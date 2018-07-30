金廈通水典禮暫緩 港媒點出民進黨的盤算

2018年07月30日 07:05 中時電子報 高德順

陸委會日前建議金門縣政府預訂8月5日舉行的金廈通水典禮暫緩，加上行政院長賴清德上周連續接受兩家綠營媒體專訪釋出的對大陸強硬訊息。港媒指出，民進黨政府已擺出全面對抗陣仗，即使自傷也在所不惜。

行政院要求金廈暫緩「通水典禮」，金門縣昨天拍板決定，8月5日儀式照辦、水照通。對於陸委會建議金廈通水典禮暫緩，中評社發表評論文章指出，這種事也敢攔，民進黨的盤算不外乎，金門島只有13多萬人口，向來都是藍軍和無黨籍天下，反正民進黨怎麼選也選不贏，激起當地民怨也無所謂。然而這卻是一個指標，意味著蔡政府在2019台中東亞青年運動會主辦權被取消後，將發動新一波的對抗。

評論指出，蔡英文與賴清德最近的表態是在向獨派交心。年底民進黨選情被政績拖累，唯一可確保的就是意識形態動員，捆綁深綠選票。蔡政府以透過選舉取得政權為先，並不把解決兩岸僵局、活絡經濟等等放在最優先順位。工總理事長、台塑集團總裁王文淵日前疾呼蔡政府要穩定兩岸關係，照樣是言者諄諄，聽者藐藐。再大咖的企業家遇到政治、遇到蔡政府都沒輒。加上國民黨弱化，沒有制衡力量，兩岸關係現在連環爆，民進黨是吃了秤砣鐵了心提著油在救火，非常令人憂慮。

(中時電子報)