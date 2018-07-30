蔡英文 馬英九誰的歷史評價較高？網友10字神回

2018年07月30日 07:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文執政後不得民心，導致民調下降，反觀卸任的前總統馬英九則人氣回溫，所到之處受到很多民眾歡迎。有網友問及，「蔡英文和馬英九誰的歷史評價會比較高？」其中有網友直言「一個是無能，一個是沒用」。

前總統馬英九日前批評蔡執政「國家方向走偏了」。蔡英文昨到嘉義縣授旗時表示，這兩年中央執政很辛苦，因為以前執政的人留很多問題下來，「過去執政的人不敢做、沒能力做，都留給我們，都是長期的困難」。馬辦發言人徐巧芯則回應，國家方向有沒有偏離，人民最知道，蔡總統如果沒有感覺，可以去問問人民。不過，要請蔡總統下鄉時，不要封路或是用距馬擋住民眾，否則恐怕也問不到民眾真實的心聲。

蔡政府執政後，許多政策引發爭議，讓有許多網友懷念起馬英九執政。不過在馬英九執政時，也遭受許多罵名，更經常被批軟弱。有網友在PTT發文問及「蔡英文和馬英九誰的歷史評價會比較高？」，該網友說一個已是過去式，另一個沒意外應該也會變過去式。他說若拿兩人來比較，誰未來的歷史評價會比較好一點？

對此，許多網友紛紛回應並表示「半斤八兩」、「一個是無能 一個是沒用」、「一個要再戰2020才有機會翻身 一個還有機會努力」、「7.7深信蔡好 9.2深信馬好」、「不管誰當，千萬勞工命運一樣悲慘」。

(中時電子報)