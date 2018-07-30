蔡英文 馬英九誰的歷史評價較高？網友10字神回

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。（合成圖/中時資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文執政後不得民心，導致民調下降，反觀卸任的前總統馬英九則人氣回溫，所到之處受到很多民眾歡迎。有網友問及，「蔡英文和馬英九誰的歷史評價會比較高？」其中有網友直言「一個是無能，一個是沒用」。

前總統馬英九日前批評蔡執政「國家方向走偏了」。蔡英文昨到嘉義縣授旗時表示，這兩年中央執政很辛苦，因為以前執政的人留很多問題下來，「過去執政的人不敢做、沒能力做，都留給我們，都是長期的困難」。馬辦發言人徐巧芯則回應，國家方向有沒有偏離，人民最知道，蔡總統如果沒有感覺，可以去問問人民。不過，要請蔡總統下鄉時，不要封路或是用距馬擋住民眾，否則恐怕也問不到民眾真實的心聲。

蔡政府執政後，許多政策引發爭議，讓有許多網友懷念起馬英九執政。不過在馬英九執政時，也遭受許多罵名，更經常被批軟弱。有網友在PTT發文問及「蔡英文和馬英九誰的歷史評價會比較高？」，該網友說一個已是過去式，另一個沒意外應該也會變過去式。他說若拿兩人來比較，誰未來的歷史評價會比較好一點？

對此，許多網友紛紛回應並表示「半斤八兩」、「一個是無能 一個是沒用」、「一個要再戰2020才有機會翻身 一個還有機會努力」、「7.7深信蔡好 9.2深信馬好」、「不管誰當，千萬勞工命運一樣悲慘」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

要是賴神戰新北 老包：選情一定… 東亞運遭拔！林佳龍開記者會 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。