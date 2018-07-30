MLB》洋基新同學登板 首戰打敗皇家

2018年07月30日 08:13 中時電子報 盧品青

洋基前幾日用兩名新秀換來的先發左投傑哈普(J.A. Happ)30日首度披掛上陣，主投皇家4連戰的關門戰。傑哈普果然沒有讓新東家失望，繳出6局1責失的精采表現，加上希克斯(Aaron Hicks)的2分彈支援，終場以6-3打敗皇家，在4連戰獲得3勝1負。

傑哈普近況很差，他在藍鳥轉隊之前的6戰自責分率高達6.03，不過洋基仍願意買下他。畢竟傑哈普連3年在美東砲火區繳出10勝以上，而且擅長對付紅襪，他的自責分率差強人意，多少也是因為隊友守備不力。洋基對自己的守備有自信，他們認為簽下傑哈普可以讓他的前病都不發。

取得本季第11勝的傑哈普說：「他們特地把我買來，所以我會有一些壓力，迫切地想要投出好成績，多虧隊友們的強力守備。」總教練波恩(Aaron Boone)說：「我就說他行的，他看起來能夠融入球隊了，我們後半季還得更倚仗他。」

對手皇家隊也有新同學報到，就是外野手菲利普斯(Brett Phillips)，他是皇家上週用當家小生穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)跟釀酒人「1換2」拿到的球員之一。倒楣的菲利普斯因為球棒被航空公司搞丟，只能借用隊友的，結果3次打擊掛零，有一次觸身球，所幸他的守備依然優秀。

洋基擁有大聯盟第2多的67勝，但紅襪太強了，他們同日打敗雙城寫下3連勝，依然領先洋基5.5場勝差。洋基想重登美東龍頭，下月初的基襪4連戰將是最嚴峻的挑戰。

(中時電子報)