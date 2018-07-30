東亞運遭拔！林佳龍開記者會 網：柯Ｐ會剛好路過嗎？

台中市2019東亞青年運動會主辦權，日前遭到東亞奧林匹克委員會(EAOC)取消，引發國內外高度關注。台中市長林佳龍今日大醫院國際會議中心召開國際記者會；正式向EAOC提出申復。（盧金足攝）

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中時電子報
/整理報導

台中市2019東亞青年運動會主辦權，日前遭到東亞奧林匹克委員會(EAOC)取消，引發國內外高度關注。台中市長林佳龍今日大醫院國際會議中心召開國際記者會；正式向EAOC提出申復。不過網友則疑惑表示為何要在台北舉辦？更有網友好奇台北市長柯文哲會剛好「路過」進來打個招呼嗎？

台中市日前遭到東亞奧委會(EAOC)取消主辦2019東亞青年運動會的主辦權，引發國內外高度關注。台中市政府新聞局長卓冠廷說，市長林佳龍30日將於台大醫院國際會議中心召開國際記者會；正式向EAOC提出申復，並同步向各會員國家地區代表表達嚴正立場。

對此，批踢踢網友表示，「其實再怎麼申訴都不會改變結果，這場記者會就是林佳龍的個人秀，他是耶魯博士，如果明天在電視上說一口流利的英語給大家看，不小心柯文哲又剛好『路過』進來打個招呼，北丁中盧就可以提早打包回家了」、「為什麼不在台中開其實就能見度最高」、「其實就能見度最高」、「在台大醫院辦，阿伯或許真的路過」、「在台北才能跟柯來個不期而遇啊，可見黑龍選情告急，想利用柯拉抬聲勢，廢到不行」、「人在台中的我，目前還是覺得林佳龍會輸啊」、「樓上，我也在台中怎麼看法跟你相反啊xd」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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