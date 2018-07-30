MLB》勇士心碎！無安打比賽毀在最後一人

2018年07月30日 08:52 中時電子報 盧品青

勇士左投紐坎伯(Sean Newcomb)拿下了令人心碎的一勝，他在9局上只差1個出局者，就可以成為隊史24年來首位投出無安打比賽的投手。道奇隊泰勒(Chris Taylor)以一支強勁的三壘方向安打讓紐坎伯功虧一簣，簡直比吞下敗投還難受。最後勇士以4-1獲勝。

紐坎伯前5局15上15下，第6局投出1個保送，接著又連續解決11人，眼看只剩下第27名出局者了。主場觀眾全都站起來迎接這一刻，泰勒纏鬥到2好2壞，一顆內角進壘的速球還是被他逮著了，紐坎伯與捕手鈴木清當場失望地彎下腰，總教練史耐克(Brian Snitker)上前安慰並將紐坎伯換下，他總共投了134球。

「當我投完第7局回到休息區，所有隊友都避開我，不敢跟我說話。」紐坎伯說，這是寫下歷史紀錄的徵兆，基於棒壇的迷信，這時候隊友千萬不可以跟投手說話。「最後被擊出安打的那一刻五味雜陳，我很難形容。」

道奇馬恰多(Manny Machado)在紐坎伯退場後揮出安打，送回泰勒得分。勇士馬凱奇斯(Nick Markakis)此役連轟帶打攻下3分，捕手鈴木清也貢獻1分打點。雖然痛苦，畢竟還是紐坎伯本季的第10勝，好消息是國東龍頭費城人同日輸給紅人，勇士的勝差只剩1.5場了。

(中時電子報)