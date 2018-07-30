MLB》勇士心碎！無安打比賽毀在最後一人

勇士先發投手紐坎伯失望地坐在休息區。(美聯社)

友善列印
中時電子報

勇士左投紐坎伯(Sean Newcomb)拿下了令人心碎的一勝，他在9局上只差1個出局者，就可以成為隊史24年來首位投出無安打比賽的投手。道奇隊泰勒(Chris Taylor)以一支強勁的三壘方向安打讓紐坎伯功虧一簣，簡直比吞下敗投還難受。最後勇士以4-1獲勝。

紐坎伯前5局15上15下，第6局投出1個保送，接著又連續解決11人，眼看只剩下第27名出局者了。主場觀眾全都站起來迎接這一刻，泰勒纏鬥到2好2壞，一顆內角進壘的速球還是被他逮著了，紐坎伯與捕手鈴木清當場失望地彎下腰，總教練史耐克(Brian Snitker)上前安慰並將紐坎伯換下，他總共投了134球。

「當我投完第7局回到休息區，所有隊友都避開我，不敢跟我說話。」紐坎伯說，這是寫下歷史紀錄的徵兆，基於棒壇的迷信，這時候隊友千萬不可以跟投手說話。「最後被擊出安打的那一刻五味雜陳，我很難形容。」

道奇馬恰多(Manny Machado)在紐坎伯退場後揮出安打，送回泰勒得分。勇士馬凱奇斯(Nick Markakis)此役連轟帶打攻下3分，捕手鈴木清也貢獻1分打點。雖然痛苦，畢竟還是紐坎伯本季的第10勝，好消息是國東龍頭費城人同日輸給紅人，勇士的勝差只剩1.5場了。

(中時電子報)

MLB》洋基新同學登板 首戰打敗皇… NBA》杜蘭特與韋少吵架鬥嘴 厄文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。