台北》民調熱 氣氛冷！陳敏鳳曝要拿下台北市得靠...

國民黨台北市長參選人丁守中（左）、民進黨台北市長參選人姚文智（中）、台北市長柯文哲（右）。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

九合一選舉腳步近，各家民調紛紛出爐，最受矚目的台北市始終是現任市長柯文哲穩居領先地位，民進黨提名的立委姚文智支持度總是敬陪末座。對此，資深媒體人陳敏鳳指出今年選舉氣氛偏冷，民調表態率跟選舉氣氛形成明顯落差，台北市今年民調充滿未知之謎，「現在的贏還不是贏，最後還是要看動員的成果而定」。

TVBS民調中心日前公布最新調查，針對柯文哲、丁守中、姚文智做選情調查，結果顯示，柯文哲的支持度從31%上升至40%，完全領先丁守中的30%及姚文智的11%，另有18%尚未決定支持對象。此外，據趨勢公司民調顯示，台北市長選舉姚文智、丁守中、柯文哲三人對決，姚文智支持度為8.9％、丁守中31.8％、柯文哲43.4％，柯P與第二名的丁守中差距已拉開到11.6個百分點。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，照目前的市面氣氛，選舉並不熱烈，這次選舉民調經過一些特別的加權處理，究竟會不會成為某些虛胖的支持率？各個團隊與各政黨如何推估選舉結果，與民調差距多少，目前還是未知數。「現在的贏還不是贏，最後還是要看動員的成果而定」。

陳敏鳳表示，若三人比賽，只有單獨一人熱烈，其他雙方冷清，代表選戰走冷靜風格，若這種情況持續下去，陳敏鳳說即使民調數字表態率高，到時候出門投票恐不是那回事。陳說若丁、姚持續目前這種熱民調、冷選舉的選舉策略，將會陷入選戰的惡性循環。

(中時電子報)

蔡英文 馬英九誰的歷史評價較高？網友10字神回
力挺反空汙反核食連署 丁守中：… 金廈通水典禮叫停 丁守中：蔡政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。