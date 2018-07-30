台北》民調熱 氣氛冷！陳敏鳳曝要拿下台北市得靠...

2018年07月30日 09:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉腳步近，各家民調紛紛出爐，最受矚目的台北市始終是現任市長柯文哲穩居領先地位，民進黨提名的立委姚文智支持度總是敬陪末座。對此，資深媒體人陳敏鳳指出今年選舉氣氛偏冷，民調表態率跟選舉氣氛形成明顯落差，台北市今年民調充滿未知之謎，「現在的贏還不是贏，最後還是要看動員的成果而定」。

TVBS民調中心日前公布最新調查，針對柯文哲、丁守中、姚文智做選情調查，結果顯示，柯文哲的支持度從31%上升至40%，完全領先丁守中的30%及姚文智的11%，另有18%尚未決定支持對象。此外，據趨勢公司民調顯示，台北市長選舉姚文智、丁守中、柯文哲三人對決，姚文智支持度為8.9％、丁守中31.8％、柯文哲43.4％，柯P與第二名的丁守中差距已拉開到11.6個百分點。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，照目前的市面氣氛，選舉並不熱烈，這次選舉民調經過一些特別的加權處理，究竟會不會成為某些虛胖的支持率？各個團隊與各政黨如何推估選舉結果，與民調差距多少，目前還是未知數。「現在的贏還不是贏，最後還是要看動員的成果而定」。

陳敏鳳表示，若三人比賽，只有單獨一人熱烈，其他雙方冷清，代表選戰走冷靜風格，若這種情況持續下去，陳敏鳳說即使民調數字表態率高，到時候出門投票恐不是那回事。陳說若丁、姚持續目前這種熱民調、冷選舉的選舉策略，將會陷入選戰的惡性循環。

(中時電子報)