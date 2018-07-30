猛禽鬥威龍 美F-22與陸殲-20戰機爭鋒誰優

一架美國空軍F-22戰機飛越大西洋上空的資料畫面。（圖/美國空軍）

友善列印
中時電子報

解放軍7月中公佈殲-20隱形戰機夜訓的錄影，展現了它的戰力。「威龍」是由成都飛機設計研究所研發，2011開始測試，並於2017年3月服役。目前解放軍已有數十架殲-20，並正在繼續生產。

而F-22「猛禽」（F-22 Raptor）則是由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）所研發，專供美國空軍使用，五角大廈為了維護它的隱形技術，連美國最親密的盟邦也禁止出口。

F-22在1997年首飛，2005年12月服役。不過由於它成本高昂，加上當時並沒有任何足以挑戰它優勢地位的戰機，因此2011年便已停產。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，美國正打算未來要升級F-22，但它現今仍是世上最先進的5代戰機之一。

F-22而殲-20都是單座戰機，並都有隱形性能，可以躲避雷達偵測。殲-20與F-22大小差不多，殲-20長20.3米，翼展12.9米，而F-22長19米，翼展13.6米。

它們都是由先進合金打造，空機重約1.9萬公斤。殲-20的加載重量約3.2萬公斤，較F-22的2.9萬公斤略重。然而，F-22的最大起飛重量為3.8萬公斤，較殲-20多2,000公斤。

此外，它們的升限是20公里，最大航速超過2馬赫（時速2,470公里）。由於殲-20有大型內建油箱，因此作戰半徑為1,100公里，而F-22相對較短，作戰半徑為800公里。

(中時電子報)

俄機器人快艇首次現身海軍節閱兵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。