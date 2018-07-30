猛禽鬥威龍 美F-22與陸殲-20戰機爭鋒誰優

2018年07月30日 09:28 中時電子報 楊幼蘭

解放軍7月中公佈殲-20隱形戰機夜訓的錄影，展現了它的戰力。「威龍」是由成都飛機設計研究所研發，2011開始測試，並於2017年3月服役。目前解放軍已有數十架殲-20，並正在繼續生產。

而F-22「猛禽」（F-22 Raptor）則是由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）所研發，專供美國空軍使用，五角大廈為了維護它的隱形技術，連美國最親密的盟邦也禁止出口。

F-22在1997年首飛，2005年12月服役。不過由於它成本高昂，加上當時並沒有任何足以挑戰它優勢地位的戰機，因此2011年便已停產。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，美國正打算未來要升級F-22，但它現今仍是世上最先進的5代戰機之一。

F-22而殲-20都是單座戰機，並都有隱形性能，可以躲避雷達偵測。殲-20與F-22大小差不多，殲-20長20.3米，翼展12.9米，而F-22長19米，翼展13.6米。

它們都是由先進合金打造，空機重約1.9萬公斤。殲-20的加載重量約3.2萬公斤，較F-22的2.9萬公斤略重。然而，F-22的最大起飛重量為3.8萬公斤，較殲-20多2,000公斤。

此外，它們的升限是20公里，最大航速超過2馬赫（時速2,470公里）。由於殲-20有大型內建油箱，因此作戰半徑為1,100公里，而F-22相對較短，作戰半徑為800公里。

(中時電子報)